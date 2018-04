Regresó de Colombia

Tras su gira por Colombia, ‘La señora Macbeth’ regresa al escenario de Café Teatro Telón de Arena en donde se presentará este 1 y 2 de mayo a las 8 de la noche.Protagonizada y dirigida por Perla de la Rosa, la obra es una versión que ella hizo de los textos de Shakespeare y de la dramaturga argentina Griselda Gambaro.La reelaboración del fascinante personaje de la tragedia shakesperiana presenta al público una reflexión de la mujer en la sociedad actual, en una ficción de 90 minutos que está dirigido a adolescentes y adultos.“Gambaro convierte a lady Macbeth, la mujer del asesino, en la protagonista, y toma la tragedia original shakesperiana como un hecho ya pasado. Las tres brujas, que alternan entre damas de compañía y hechiceras, confrontan constantemente a la señora Macbeth, que desde su locura vive atormentada por la culpa y complicidad”, reseña la compañía teatral.“El tema central sigue siendo el poder totalitario, actualizado desde la reflexión feminista; la señora Macbeth se presenta como una mujer que no existe sino a partir de su esposo y los actos criminales que ella inspiró, una mujer vacía que no se reconoce, sin vaticinios para su propio futuro, sin opciones ni decisión propia, sin consideraciones ni para sus propios hijos, que se vuelca en una sola ambición: ser reina con poder de rey”.A la señora Macbeth la acompañan en la trama tres brujas interpretadas por las actrices Guadalupe de la Mora, Nahomi Ochoa y Selena Baca, cuyo papel primordial es recordar la naturaleza humana.La señora de ShakespeareEl Bardo de Avon escribió Macbeth en 1606 y fue publicada hasta 1623.La tragedia dividida en cinco actos dramatiza los efectos físicos y psicológicos de la ambición política, al desarrollar la confabulación de Macbeth y su esposa por matar al rey Duncan.Shakespeare tuvo como fuente principal ‘The Chronicles of England, Scotlande, and Irelande’ de Raphael Holinshed. El rey escocés de las crónicas reinó durante 17 años y cometió innumerables crímenes.En el texto clásico, lady Macbeth aparece como la coprotagonista. Es un personaje fundamental en la trama, pero estructuralmente lateral. No obstante, a pesar de sus eventuales apariciones en la obra, la dama es pieza clave y tiene tal peso que llega a la actualidad casi como un mito.La mujer que incita a su esposo a matar el rey tiene otro giro bajo la pluma de Griselda Gambaro. Si bien sigue el argumento del dramaturgo inglés, hace de lady Macbeth la protagonista, la tragedia misma.La señora Macbeth1 y 2 de mayoFunciones a las 8:00 p.m.Café Teatro Telón de ArenaCayetano López e InsurgentesEntrada: 120 pesos

