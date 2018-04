Puro sabor chihuahuense

Sí, este 30 de abril es el día para celebrar a los más peques de la familia, pero también debería ser el día para celebrar al niño que todos llevamos dentro y recordar aquellos lugares donde nos llevaban nuestros padres o nuestros abuelos a comer.El Herradero de los Soto es uno de los pocos lugares en Ciudad Juárez que ha resistido el paso del tiempo, y para gozo de quienes lo conocieron en sus primeras etapas, mantiene el grado de calidad en sus platillos, en sus sabores, y en su servicio atento y personalizado.Joel Estrada, representante del Herradero pertenece al sector de la población que en su niñez disfrutaba de comidas familiares en este lugar al que le encantaba venir, y con el tiempo se convirtió en su propietario.Juarense de nacimiento y respetuoso de la tradición iniciada por el lugar en 1970, hace tres años tomó las riendas del lugar y se comprometió a preservar el sabor que él y miles de juarenses disfrutaron en el pasado.La carne que aquí se sirve es chihuahuense, y asada en leña de mezquite, lo que le da un sabor único y delicioso.Cuando el comensal llega, los meseros –que son parte de la historia de este lugar– entran en acción poniéndose a su servicio y llevando a su mesa un tazón con totopos y dos tipos de salsas: pico de gallo y verde.Entre las opciones más buscadas por su sabor y calidad en el menú, están el Filete Mignon, que se sirve acompañado de frijoles refritos, chiles toreados, tocino, champiñones, y bañado en un sabroso gravy que se prepara con la receta original de 1970.La Arrachera es otro de los más buscados, y se sirve con una papa asada, chile asado, y un cuarto de aguacate.El Rib Eye con camarones es uno de los platillos favoritos, porque además de la deliciosa combinación mar y tierra, lleva un cuarto de aguacate, cebolla asada, papa asada y chiles toreados.En el Herradero recomiendan que para disfrutar de un corte como es justo y la carne no pierda su sabor, se debe pedir en término tres cuartos.Para que los niños de las generaciones actuales también le tomen cariño a este lugar, hay platillos para ellos como sirloin en trozo con papas fritas, así como hamburguesas de diferentes tipos. Cabe destacar que la carne de las hamburguesas se procesa aquí mismo y es de sirloin molido, el mismo que se utiliza para los cortes.En el Herradero de los Soto, los niños son muy importantes y cuando vienen con sus familias, ellos son los primeros en recibir su platillo.Servicio atento desde afueraDicen los representantes de El Herradero que sin sus meseros, la esencia del lugar no sería la misma, ya que los clientes que vienen desde años atrás ya los conocen y han establecido un lazo de amistad con ellos.Daniel Portugal es uno de ellos, y trabaja en este lugar desde hace 30 años, cuando tenía 27.Cuando los comensales llegan a este lugar, desde que estacionan su auto en el exterior se empiezan a sentir como en casa, cuando los recibe Carlos Delgado.Nativo de Guadalajara, Carlos llegó a Ciudad Juárez en 2013 y de inmediato encontró trabajo vigilando los autos de los clientes en el Herradero. Su amabilidad y atención le han ganado el reconocimiento de la gente y la amistad de muchas personas.“Me gusta atender a los clientes, recibirlos con una sonrisa, que se sientan cómodos y se vayan contentos”, dice Carlos.Visítalos:Herradero de los SotoAvenida Hermanos Escobar 2330, colonia Margaritas.Teléfono: 464 75 46 (fijo)Horarios:Martes a jueves de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.Viernes y sábados de 11:00 a.m. a 10:00 p.m.Domingos: 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.