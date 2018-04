Juárez#músicaHomenaje al jazzLuz Varela viene desde la Ciudad de México para celebrar el Día Internacional de este género y comparte el escenario junto a Antropos Jazz Ensamble de la UACJCynthia Camacho / El DiarioCiudad Juárez tiene una fuerte conexión con el jazz, y este 28 de abril, Antropos Jazz Ensamble de la UACJ trae a la vocalista Luz Varela desde la Ciudad de México para celebrar el Día Internacional de este género.La temática del concierto girará en torno al legado musical de Duke Ellington con un repertorio que incluirá los temas ‘Caravan’, ‘Things ain't what they used to be’, ‘Take the train’, ‘In sentimental mood’, ‘Don't get around much anymore’, ‘It don't mean a thing’, ‘In Mellow Tone’, ‘Satin Doll’, ‘Perdido’, ‘Do nothing till you hear from me’, ‘Cottontail’, entre otros.Antropos Jazz Ensamble lo forman Juan Pedro Macías (guitarra eléctrica); Alvaro Mireles (bajo eléctrico); Alfredo Flores (saxofón); Fernando Fonseca (piano); y Karlo Mireles (batería y dirección).Luz Varela, invitada especial de este festejo en homenaje al jazz, es una vocalista y compositora radicada en la Ciudad de México, con estudios en la Escuela Superior de Música, y el Berklee College of Music en la ciudad de Boston, donde recibió una becaparcial para estudiar el Professional Diploma tomando especialización en materiasde ejecución y composición.Luz pertenece al sexteto vocal Las Billies. También participa en proyectos como solista acompañada por músicos como Israel Cupich, Alberto Medina, Federico H ülsz, y Alex Mercado.Desde 2016 pertenece al proyecto de jazz gitano Swingfónica, al lado de Enrique Hülsz, Federico Hülsz y Francisco Muñoz, que se presenta en diversos foros y espectáculos culturales.Actualmente está por presentar su primer material discográfico como solista,que contendrá temas de su autoría y de Alberto Medina, con arreglos de standardsde jazz, en el que colaboraron en formato de trío el propio Medina en la guitarra, IsraelCupich en el contrabajo y Alexandre Kautz en la batería.Concierto festejando el día internacional del jazz.Invitada especial: Luz Varela28 de abril.7:00 p.m.Teatro gracia Pasquel(Avenidas Hermanos Escobar y Plutarco Elías Calles)Entrada libre