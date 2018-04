Orientan a las futuras mamás

Embarazo y maternidad son etapas de cambios fisiológicos que el cuerpo en condiciones normales de salud está preparado para enfrentar.Sin embargo, la conciencia de estos procesos y sus repercusiones a nivel psicológico y emocional no solo es apasionante en teoría, sino que, en términos prácticos, hace una diferencia notable en la calidad de vida de las futuras madres y sus bebés.Estas son las razones que motivaron a un grupo de especialistas a iniciar una campaña de concientización en torno a los aspectos que más preocupan o interesan a las mujeres durante y después de la gestación.Temas como el miedo al parto, la alimentación en el embarazo, la tristeza que sobreviene algunas veces al nacimiento de un hijo y la recuperación física, son algunos de los asuntos que se abordarán en profundidad durante este ciclo de conferencias.Esta serie de charlas, realizada bajo la coordinación de la doctora Aurora de la Paz Orozco -ginecóloga y máster en menopausia y climaterio-forma parte de una iniciativa con miras a ofrecer periódicamente talleres y conferencias dedicados a la salud femenina.La cita es el sábado 28 de abril en Auditorio del Centro Médico de Especialidades y el evento estará abierto al público.9:30 am- 10:30 amDra. Aurora de la Paz OrozcoGinecología y obstetriciaMáster en climaterio y menopausia.10:00 am- 10:30 amDra. Guadalupe Muñoz MuñozMaestría en nutrición.Lic. Yuri Lorena Flores GonzálezNutrióloga clínica.10:30 am- 11:00 amLic. Adrián Aranda EsquivelPsicólogo especialista en logoterapia.11:30 am - 12:00 pmDra. Ana Karime Toledo PiñónPsiquiatra.12:00 pm- 12:30 pm.Erika García EscotoCertified Doula, CD (DONA). International Board Certified Lactation Consultant. IBCLC. Lamaze Childbirth Educator LCCE. Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna, México, ACCLAM.

