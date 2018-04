Embellece tu jardín

El Centennial Museum y los Jardines del Desierto Chihuahuense tendrán mucha actividad este fin de semana con el Festival Anual de Flora que se llevará a cabo en las instalaciones del museo ubicadas en University Ave. y Wiggins Rd, del 27 al 29 de abril.Los asistentes al evento podrán encontrar la flora adaptativa al desierto perfecta para el hogar o el jardín. Además se contará con asesoramiento de expertos en conservación de jardines.Hoy viernes, a las 6:00 pm se llevará a cabo la lectura de acompañamiento por parte de David Cristiani en el edificio UGLC, que se localiza al interior de UTEP. Para más informes se pueden comunicar al 915 747 5565.David Cristiani es un planificador del Condado y arquitecto paisajista. Antes de su carrera, David estudió meteorología en la Universidad de Oklahoma, donde se graduó con un título en diseño ambiental.David llevará a los asistentes a través de las distintivas subregiones del Desierto Chihuahuense dentro de los Estados Unidos, en busca de plantas que merecen el uso en más de nuestros espacios al aire libre.Refrigerios ligeros y una vista previa de las plantas FloraFest 2018 a la venta, estarán disponibles después de la conferencia.Festival Anual de Flora 2018Del 27 al 29 de abrilCentennial Museum and Chihahuan Desert GardensUniversity Avenue & Wiggins Rd.El Paso 79968Informes: 915 747 556527 de abril6:00 pm, lectura de ‘The Chihuahuan Desert According To’ por David CristianiEdificio UGLC en el interior de UTEP28 y 29 de abril9:00 am – 4:00 pm, Annual FloraFest

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.