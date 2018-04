Con Aziz Gual Clown al centro del cartel es como se anuncia el arranque de temporada de Arte en el Parque 2018.La serie de eventos de carácter familiar que tienen lugar en los jardines del Museo de Arqueología de El Chamizal inicia este 28 de abril con un programa dedicado a los niños.Tanto en el escenario principal como en el resto de los espacios al aire libre se realizarán shows atractivos para los pequeños, además de talleres infantiles.‘Arte para niños’, nombre que se ha dado a este evento en particular, contará con la participación del reconocido payaso Aziz Gual Clown, la A.M.C. Big Band, Marionetas Shuto, Teatro Norte Sax, rock pop para niños, danza, el rincón del cuento y show de mimos.Y como cada temporada, la familia entera disfrutará de lo que ofrece el bazar artesanal y las delicias que se preparan en la plaza de comidas. No falte.El gran Aziz GualGraduado del Ringling Brothers and Barnum & Bailey Clown College, Aziz estudió la técnica Lecoq, tomó clases magistrales con Marcel Marceau y es discípulo del laureado artista del Circo Ruso Anatoli Locachtchouk.Participante de ‘El espectáculo más grande del mundo’ del Ringling Bros. and Barnum & Circus en México, Estados Unidos y Canadá, fue también colaborador en la creación del proyecto ‘Circo del Mundo’ del Cirque Du Soleil en este país.Aziz Gual dirige la compañía de teatro de calle ‘Cumbre Clown’, de la que es fundador y con la que ha creado una decena de espectáculos.Impulsor del arte del humor, el payaso mexicano recorre el mundo constantemente y a Ciudad Juárez ha llegado en repetidas ocasiones para mostrar al público su propuesta.Actualmente trabaja en el programa Alas y Raíces a los Niños del CONACULTA y con Bellas Artes en el Programa Nacional del Teatro Escolar.Arte en el Parque28 de abril de 4:00 a 10:00 p.m.Jardines del Museo de Arqueología de El ChamizalEntrada: 40 pesosBoletos a la venta en taquilla

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.