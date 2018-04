El casino Sunland Park te ofrece la oportunidad de rockear toda la noche este 28 de abril con un concierto tributo a Kiss.Para hacerte sentir la experiencia más cercana que vivirás a un concierto de la legendaria banda, estará el grupo Rock and Roll Over, reconocido como uno de los mejores cuatro tributos a Kiss en el mundo por los mismos Gene, Ace, Paul y Peter en 2012.Rock and Roll Over promete y cumple con espectaculares shows que incluyen réplicas exactas de los vestuarios, maquillajes, coreografías y guitarras utilizadas por Kiss, sin faltar un setlist que te tendrá cantando de inicio a fin.El grupo tributo actuó por primera vez en Fort Worth Texas, el 31 de agosto de 2010 y desde mucho antes, sus planes eran colocarse entre los mejores a nivel nacional e internacional.Integrantes del grupo Rock and Roll Over:Christopher/PaulPaul Brown/PeterAllen Shelley/AceJames Seda/Gene SimmonsPlaylist:Detroit Rock CityI Love it LoudShout It Out LoudDo You Love MeKing of the Night Time WorldDeuceStrutterGot to ChooseFirehouseCome On and Love MeParasiteI Want YouSheBlack DiamondRock BottomShock MeI Was Made For Loving YouGod of ThunderLick It UpRock & Roll All NiteHeaven's On FireHard Luck WomanI Stole Your LoveHotter Than HellTake Me100,000 YearsLove GunCold GinDr. LoveChristine SixteenPsycho CircusLove Her All I CanLet Me Go Rock and RollNothin' To LoseTributo a KissA cargo del grupo Rock and Roll Over28 de abril9:00 p.m.Franklin’s Lounge, en Sunland Park Racetrack and Casino1200 Futurity Dr. Sunland Park, Nuevo MexicoEntrada libre(Ubicado a 10 minutos al oeste del Centro de El Paso. Tomar la salida 13 en la carretera I-10.Evento para mayores de 21 años