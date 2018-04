Hace poco más de un mes enloqueció al público que lo vio en el festival Tecate Supremo en Ciudad Juárez, y el 4 de mayo próximo, Enrique Bunbury estará en el El Paso.Esta vez, el español presentará en el Teatro Plaza una fecha más de su gira ‘Ex Tour’ correspondiente a su álbum ‘Expectativas’.Durante su espectáculo, Bunbury dedicará una buena parte a los temas de su última producción, sin dejar de lado sus más grandes éxitos.Para quienes se pregunten la razón del escaso margen de tiempo entre sus dos presentaciones en la frontera, la podrán encontrar en la cercana relación que mantiene el zaragozano con esta frontera en particular.Tanto ‘Expectativas’, como los últimos álbumes de su discografía, han sido grabados en el estudio Sonic Ranch en Tornillo, Texas, un complejo donde el cantautor ha pasado largas temporadas dándole forma a su inspiración y rodeado del equipo necesario para consolidar sus ideas.Por otro lado, Ciudad Juárez es la protagonista de uno de sus mayores éxitos: ‘Ciudad de Bajas Pasiones’ en el que rinde homenaje al ambiente festivo y cómplice de la región. El tema forma parte del disco ‘Flamingos’, lanzado en el año 2002.Acerca de ‘Expectativas’Su página oficial define las once canciones de este disco como “una pintura negra goyesca en la que, levemente, asoma la salvación. Sus once canciones son un ejercicio inteligente, crítico y crudo de belleza y arte”.Especialistas citan cambios significativos en comparación con el resto de sus álbumes. Uno de ellos es la presencia del saxofón a cargo del músico Santiago del Campo, lo que se vio como un riesgo en virtud del peso que ejerce su sonido en cualquier canción.De acuerdo a un artículo citado por el portal RMX, los músicos integrantes de Los Santos Inocentes –su banda de cabecera–, revelaron que un mes antes del inicio de los ensayos, Bunbury les presentó más de 40 canciones de las que se seleccionaron 32; en los ensayos el número se redujo a 24, y finalmente quedaron los 11 temas que integran el disco, al que describen con un tinte de “oscuridad moderna”.Sus músicos afirman además que la única constante en el trabajo con el zaragozano, es una filosofía creativa que entiende el cambio como motor.Para conocerlo más:*Nació bajo el nombre de Enrique Ortiz de Landázuri Izarduy, el 11 de agosto de 1967 en Zaragoza, España.*Desde los ocho o nueve años escribía canciones para cantar el colegio.*En la década de 1980, tras haber sido expulsado de varias escuelas, formó parte de distintas bandas.*Su carrera artística como cantante y escritor de canciones comenzó en 1986, con el grupo Héroes del Silencio, banda a la que perteneció durante diez años.*Con Héroes del Silencio, grabó cuatro discos de estudio: ‘El Mar no Cesa’ (1988); ‘Senderos de Traición’ (1990); ‘El Espíritu del Vino’ (1993); y ‘Avalancha’ (1996), gracias a los cuales recorrieron Europa, América Latina y Norteamérica.*1996 marca el final de Héroes del Silencio, y en 1997 Enrique Bunbury inicia su carrera solista con ‘Radical Sonora’ (1997).*Tomó su apellido musical –Bunbury– de una joven amiga norteamericana.Enrique Bunbury4 de mayo8:30 p.m.Teatro Plaza de El PasoBoletos: 59.50 a 89.50 dólares más impuestosA la venta en www.ticketmaster.com y taquilla del Teatro Plaza

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.