Colorido musical

En su aniversario número 35, The UTEP Dinner Theatre se complace en presentar una nueva versión del primer musical que llenó de vida sus escenarios.Se trata de “Joseph and the amazing technicolor coat”, pieza inspirada en el pasaje bíblico de José y su túnica multicolor, que en su adaptación al espectáculo está considerada entre los musicales más populares del mundo.En esta ocasión, la historia se cuenta a partir de una selección de canciones que abarca múltiples géneros; desde la parodia de baladas francesas hasta temas del country-western, o inolvidables clásicos como “Any Dream Will Do” y “Close Every Door”.La autoría de las letras que componen la pieza corresponde a Tim Rice, mientras que Andrew Lloyd Webber se hizo cargo de la musicalización… ¡sin duda, estamos ante una celebración de aniversario!El argumento:El pasaje narra la historia de José, hijo del pastor Israel. Como era el más amado entre sus hijos, el padre lo dejó a cargo de sus rebaños y le obsequió una hermosa túnica de colores.Celosos, los demás lo veían con desdén. Un día, José soñó que ellos y su padre se inclinarían ante su poder y dio cuenta de su sueño sin que nadie lo tomara con agrado.Años más tarde, José fue llevado por error a prisión, donde aprendió a confiar en Dios sin importar las circunstancias, como si aún entonces lo abrigara su túnica multicolor.Toma notaTemporada: Del 20 de abril al 13 de mayoThe UTEP Dinner Theatre500 West University Ave.Union Building West, Room 209El Paso, TX 79902Horarios7:00 de la tarde (dinner performance)Abril: 25, 26 y 27.Mayo: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12.1:30 de la tarde (matinee dinner performance)22 de abril.2:30 de la tarde ( no dinner performance)29 de abril.6 y 13 de mayo.Evento para todo público.Boletos de venta en UTEP Ticket center y en Ticketmaster outlet.Tel: 747-52-34.También puedes adquirirlos en el sitio web www.ticketmaster.comMás información: 915- 747- 60-60.

