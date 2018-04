Hacen la diferencia

Lugares dónde comerse una hamburguesa en Ciudad Juárez los hay prácticamente en cada esquina.Pero no todas las esquinas son iguales y tampoco la forma en que se preparan. Los Carboneros es un lugar donde el sabor de la carne, y los ingredientes que la acompañan es una obsesión.Representantes de Los Carboneros platican que dicha obsesión nació hace 10 años en una esquina, con un asador y una mesa de trabajo. Hace dos años, se instalaron en el Pueblito de Don Cuco y de dos meses a la fecha, se mudaron a la calle Arizona esquina con bulevar Juan Pablo Segundo, también conocido como Cuatro Siglos.Durante estos años, el perfeccionamiento de la receta de la carne y sus complementos ha sido una obsesión que les ha ganado cientos de comensales.“La carne es preparada por nosotros, es una mezcla de sirloin con un poquito de carne de cerdo para darle un poco más de jugosidad”, dicen.El nombre del lugar, impreso hasta en los panes de las hamburguesas obedece a que todo lo que aquí se prepara, es al carbón.La carne, tras años de experimentación y de tomar en cuenta el gusto de los clientes tiene un peso de 220 gramos, y si el cliente así lo quiere, se le puede agregar carne asada, tripitas, pollo, aros de cebolla, y salchicha para asar.Recientemente agregaron al menú tacos de carne asada, de tripas, de carne al pastor, y cada tres a cuatro meses, se renuevan las opciones para que la gente que viene a visitarlos no se aburra de lo mismo.Las salsas se preparan aquí mismo, y entre las consentidas está la de con BBQ-jalapeño, una mezcla de chiles jalapeños toreados con salsa BBQ, que también se prepara en Los Carboneros. No falta la clásica salsa roja, verde, o la de chile de árbol cocido o crudo.Así como la receta para los ingredientes es única, los nombres de las opciones del menú también lo son. Entre las especialidades de la casa están la ‘Tapa arterias’, que consiste en hamburguesa de dos carnes, con carne asada o tripas, salchicha asada, tocino, queso blanco y queso amarillo.La segunda especialidad es la ‘Doña Mode’, una hamburguesa de res y de pollo (bañado en salda búfalo) con queso blanco gratinado.Cada hamburguesa va acompañada de papas naturales freídas al momento.Encargados del lugar planean ampliar el establecimiento a fin de ofrecer a sus comensales un lugar cómodo, eso sí, sin abandonar su esencia original callejera.“No queremos que la gente nos vea como un restaurante de hamburguesas porque no lo somos. No nos gustaría vender el producto de un restaurante a 160 o 170 pesos por hamburguesa; preferimos que la gente nos identifique como una parrilla callejera que ofrece un poquito más allá, comida de restaurante a precios de un puesto callejero”.Proyecto hermanoLos Carboneros extiende su dominio a la calle Ortiz Rubio (cerca de Soriana Sendero), bajo un rubro distinto que llevará por nombre La Tripería.En el lugar la especialidad serán los tacos de tripitas, con un espacio amplio y cómodo para degustarlos ahí mismo, o bien solicitarlas pre cocidas por kilo, y listas para echar al disco. También se venderán por kilo listas para comerse en casa, acompañadas de salsa y tortillas.Horarios:Los CarbonerosCalle Arizona y bulevar Cuatro Siglos (frente a la gasolinera)Abierto de martes a domingo.Martes a jueves, y domingos: 4:00 p.m. a 10:00 p.m.Viernes y sábados: 4:00 p.m. a 1:00 a.m.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.