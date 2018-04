Listos para el encuentro

Listos, preparados, nerviosos y emocionados vienen los integrantes de Grupo Duelo a su encuentro con SuenaTron y Luis Coronel en Ciudad Juárez, a un triple espectáculo que los hace sentir: “Halagados de contar con grandes amigos”, para el concierto.Así lo aseguró uno de los miembros de la agrupación que se conforma por siete norteños, David Badillo, quien también afirmó que: “Va ser una noche maravillosa, vamos a recordar todos los éxitos del grupo desde el 1992 con el disco ‘El Amor Lo Acabo’, que fue nuestro primer disco, y yo creo que vamos a estar cantando todos los éxitos”.Esta prometedora velada musical se llevará a cabo el sábado 21 de abril en el Estadio Carta Blanca, donde: “Va a haber música para todos”, pues a éxitos como: ‘El amor no acaba’,’Olvidame tú’, ‘Te compro’ y ‘Un minuto más’, se le sumarán las canciones de sus compañeros del género regional mexicano.“Ya hemos tenido oportunidad de saludar a los muchachos de SuenaTron, hemos estado por allá en California trabajando juntos. La verdad son unos tipazos, unos muy buenos amigos”, comentó.SuenaTron, liderado por Raúl ‘Mexía’ y Giovanni, quienes son hijos de Hernán Hernández, integrante de Los Tigres del Norte, serán el toque innovador de la noche, ya que presentarán el estilo musical que definen como ‘popteño’.Esta es una fusión de instrumentos tradicionales de la música norteña con sonidos electrónicos, sonidos de cumbia y hip-hop, la cual podrá ser apreciada a través de temas como ‘Para Siempre’, ‘Dos Locos de Amor’ y ‘Todos Saben Menos Tú’.“Con Luis Coronel es de las primeras ocasiones que vamos a estar juntos y yo creo que vamos a hacer una mancuerna perfecta”, dijo.Al contrario de Grupo Duelo, que nació en 1996 y que cuenta con una larga trayectoria artística y audiencia estadounidense y latinoamericana, Luis Coronel a penas suma seis años de carrera desde que saltó a la fama gracias a las redes sociales.Sin embargo, esto no es impedimento para que los tres artistas hagan de la noche una en la que no haya: “Ni la oportunidad de descansar”, pues Grupo Duelo viene a complacer a sus fanáticos y es muy probable que preparen, junto a SuenaTron y Luis Coronel, una sorpresa muy especial en la que compartan el escenario.Suenatron, Luis Coronel y DueloEstadio Carta BlancaSábado 21 de abril8:00 p.m.Boletos a la venta en www.donboleton.com, en las oficinas de Don Boletón (ubicadas en la avenida Manuel Gómez Morín, local 3), en todas las tiendas Sounds y en el call center (656) 613 0100Costo: Desde 405 y hasta mil 145 pesos

