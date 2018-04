Festejo del tamaño del mundo

Para disfrutar del séptimo arte, ningún lugar es mejor que el Alamo Drafthouse Cinema, pues más que una sala de cine, se trata de un espacio donde se rinde culto al placer particular, casi intimista, de ver películas.Esta vez, el recinto abrirá sus puertas con la proyección del documental “Earth” (2007), una producción de Disney que muestra escenas del planeta; sus ecosistemas y los seres que lo habitan, así como de las transformaciones que la naturaleza experimenta a lo largo de un año.La película se exhibirá este 22 de abril a la 1:00 de la tarde como parte de los festejos que la sociedad zoológica de El Paso ha organizado para celebrar el Día de la Tierra.Sobre El Alamo Drafthouse CinemaEn la experiencia de visitar este sitio convergen la comodidad de un maratón de películas en casa y el glamour de una vieja sala de cine.Su primera sucursal abrió en Austin, donde el lugar se dio a conocer por una cartelera que lo mismo daba cabida a propuestas del cine de Hollywood, que a producciones de cine independiente.Actualmente, la franquicia cuenta con sucursales en distintos estados de la Unión americana y el concepto no ha cambiado: hay proyecciones para todos los gustos y mientras la función transcurre, los espectadores pueden disfrutar de una cerveza bien fría para acompañar platillos de distintas tradiciones gastronómicas.Earth day at Alamo Drafthouse250 East Montecillo Blvd, El Paso.22 de abril, 2018.De 1:00 a 3:00 de la tarde.Admisión:Adultos: $20 dólares.Niños de 3 a 12 años: $15 dólares.La entrada incluye una bolsa de palomitas, un dulce de su elección, un refresco y una fotografía grupal.Informes: 915-845-7469

