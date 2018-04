Te enseña sobre el amor

Probablemente tus preguntas sobre el amor y su existencia no te sean contestadas, pero quizá encuentres algunas claves este 23 de abril en el Centro Cultural Paso del Norte.La obra teatral ‘Lucas’, escrita, actuada y adaptada por Odín Dupeyrón en 1995. te llevará a una reflexión sobre este sentimiento a través de caminos inesperados.Te cuenta la historia de Lucas, un reconocido artista plástico que le renta un cuarto de su penthouse a su mejor amiga Inga, quien supuestamente sólo se quedaría un par de semanas, pero que lleva instalada ahí mucho más que eso.David, más joven que Lucas e Inga, también es un amigo entrañable que pasa demasiado tiempo en ese lugar.Una noche, cierto suceso inesperado da un vuelco a sus vidas, llevándolos a la inspección de un Lord inglés y de una severa asistente social asignada por un juez especialista en casos inusuales.Lucas, de acuerdo a su sinopsis oficial, es una obra que habla de la amistad, del amor, del compromiso, de hacer lo que se debe y de cómo enfrentar lo imprevisto, al mismo tiempo que expone las injusticias de un mundo lleno de roles impuestos por la sociedad.El elenco base de ‘Lucas’ está formado por Erika Blenher, Axel Alcántara, Lourdes Gazza, Servando Manzetti, y por supuesto Odín Dupeyrón.En enero pasado, en el marco del Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, la obra celebró la develación de placa por 100 mil espectadores en 30 funciones.Acerca de Odín:El conferencista originario de la Ciudad de México ganó en gran parte su popularidad gracias al libro ‘Y colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado’, una historia con la que busca inspirar a la gente a vivir intensamente hasta el último día.Luego, movido por una intensa experiencia personal, escribió el montaje ‘¡A vivir!’, que se presentó con gran éxito en la Ciudad de México y tuvo una permanencia de ocho años continuos en cartelera, hasta que empezó a llevarla al interior del país.Su actitud ante la vida lo ha convertido en empresario, productor, director, escritor, actor, conferencista, docente y titiritero.Es fundador y presidente de su propio grupo multimedia que ampara a la Editorial Disidente, con un best seller nacional (‘Colorín Colorado’) con más de 20 mil copias vendidas.También es el responsable de Per Aspera Ad Astra Producciones, empresa teatral con la que llevó a cabo el montaje, ‘¡A vivir!’.Lucas ¿Qué sabemos del amor?23 de abril8:00 p.m.Centro Cultural Paso del NorteBoletos: 715, 605, 495 y 440 pesosA la venta en Don Boletón, y www.donboleton.com

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.