Buscan repetir la hazaña

En febrero abarrotaron el Centro Cultural Paso del Norte, y este 22 de abril, el elenco de la obra ‘Dios Mío, Hazme Viuda por Favor’ busca repetir la hazaña.La puesta en escena, adaptada y dirigida por la dramaturga Abril Mayett a partir del libro de Josefina Vazquez Mota, vuelve a petición del público.El elenco que viene esta vez, lo integran las actrices Helena Rojo, María Sorté, Sherlyn, Ivonne Montero y Renata Otni.Días antes de su llegada, la actriz María Sorté habló vía telefónica con El Diario acerca de lo afortunada que se siente con el papel que desempeña en la puesta.Con 40 años de trayectoria en teatro, cine y telenovelas, a la actriz le tocó el papel de la mujer madura y centrada que apoya el matrimonio, siempre y cuando haya respeto y cariño entre ambas partes.“Estoy muy de acuerdo con el personaje porque dice que el matrimonio debería existir siempre y cuando exista el respeto. Una mujer se tiene que preparar, tiene que salir adelante, procurar una educación más amplia y así lo dice literalmente: ‘para que no tenga qué depender de un patán’”.La actriz platicó que en la puesta, ella y sus compañeras de reparto representan a cinco generaciones de mujeres, cada una con una postura distinta respecto al matrimonio y la vida en pareja.“Una de ellas el divorcio lo ve como algo tremendo, dice que te casas para morir con él.Luego otra,–que es mi personaje– ve que el divorcio es necesario. Y así cada una va exponiendo sus cosas pero dentro de un guion muy saludable”.María Sorté se incorporó a la obra en sustitución de Rebecca Jones, quien debió abandonar el proyecto por problemas de salud tras sólo cuatro funciones.Desde enero de este año, ‘Dios Mío, Hazme Viuda Por Favor’ salió de gira, lo que implica convivencia dentro y fuera de los escenarios.“Nos llevamos muy bien. Arriba del escenario se nota una amistad y un cariño, y abajo no se diga, en realidad son personas muy tranquilas, muy lindas, está Helena Rojo que es una dama en toda la extensión de la palabra, está Sherlyn, está Ivonne Montero que aunque no la conocía es linda y ahora nos acompaña Renata Otni”.María Sorté inició una sólida carrera hace 40 años en teatro, y desde entonces ha abarcado distintos rubros. Ha participado en telenovelas como ‘El Maleficio’ (1983), ‘Mi Segunda Madre’ (1989), y ‘De Frente al Sol’ (1992). En cine se le recuerda por su participación en ‘El Barrendero’ al lado de Mario Moreno Cantinflas; en teatro con las obras ‘Mujeres de Ceniza’, ‘Las Arpías’ y ‘La Muchacha Sin Retorno’; y en la música estuvo activa desde 1984 hasta el 2000.‘Dios Mío, Hazme Viuda Por Favor’Obra teatral con Helena Rojo, María Sorté, Sherlyn, Ivonne Montero y Renata Otni22 de abrilFunciones: 5:30 y 8:00 p.m.Centro Cultural Paso del NorteBoletos: 690, 575, y 405 pesosA la venta en Don Boletón, y www.donboleton.com

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.