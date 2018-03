¡Lógralo ya!

El cuerpo que añoras para irte a la playa en el verano, para la boda de tu mejor amiga o simplemente lucir el vestido que te encanta y tienes guardado, solo lo vas a conseguir empezando desde ahora a cambiar tus hábitos y la forma en que te relacionas con tu cuerpo, con tu salud y la manera en que te alimentas. Comer rico no está peleado con la salud y las delicias que ofrece la cocina, es cuestión de recibir una guía adecuada.Pero, ¿qué pasa cuando maltratamos nuestro cuerpo comiendo mal y luego con dietas estrictas? La repercusión es mucho mayor de lo que uno imagina y es en diversos aspectos de tu bienestar, físicamente el desgaste es muchísimo, además, algunos de esos planes rápidos te deshidratan, poniendo en jaque tu salud y una de las consecuencias más importantes y que dejamos de lado en muchas ocasiones es el tema psicológico. ¿Qué pasa cada vez que bajas un poco y rápido lo recuperas? ¿Cuál es el dialogo inmerso en ese pequeño ¨fracaso¨?, ¿cómo te sientes al no conseguir tener el peso saludable que esperas? Si en algún momento has pensado que ya lo intentaste muchas veces y es muy difícil lograrlo la solución está en hacer algo diferente, aunque suene a cliché, necesitas empezar a buscar los resultados sólidos y consistentes por medio de un trabajo personal diferente, arreglar el problema de raíz, APRENDER A COMER.¿Qué significa aprender a comer? Conocer qué alimentos te convienen, cuáles te hacen subir de peso y creías que eran saludables, saber qué combinaciones y cantidades son las correctas, cómo hacerlo compatible con tu estilo de vida, reconocer que no vas a estar a dieta como algo restrictivo, si no que la mejor opción es tener una guía que te ayude a lograr tus objetivos y que finalmente hagas conciencia de que comer saludable es prevención, que en definitiva es la clave para mantener una buena salud y heredarla a tu familia.Hay personas, los nutriólogos, que nos encargamos de ser esa guía, pero ¿cuándo lo vas a lograr? Cuando no busques un milagro si no una solución real. Acudir con un especialista en alimentación siempre es un reto personal, en realidad te estas retando a ti mismo a hacer un cambio de vida, ten en mente que ese cambio va a traer los mejores beneficios de manera general a tu vida, acércate con un experto y ¡lógralo ya!

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.