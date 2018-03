Sabores mar y tierra

De mañana, un rico y variado buffet; de tarde, un menú conocido por sus tacos, hamburguesas, cortes y botanas, al que ahora se añaden las delicias del mar; y por la noche, la oportunidad de tomar una cerveza o una bebida preparada mientras se disfruta de un show en vivo. ¿Dónde es esto? En Chile’s Cocina & Bar.Tras dos años de su apertura, este restaurante amplía su oferta, con nuevos platillos y promociones que mantienen cautiva a su clientela.Por ejemplo, hay comensales que visitan el lugar a tempranas horas de la mañana, cuando está recién servido el desayuno buffet que de lunes a viernes tiene un precio de 99 pesos, incluido el café ilimitado.El mismo buffet está de promoción exclusivamente para las mujeres, quienes martes y jueves pagan dos desayunos por 159 pesos.La barra fría con fruta, yogur, cereal y avena es sólo una probadita de lo que el buffet brinda; hay menudo, pozole, guisados de chile colorado, arriero, verde, asado de puerco, así como rajas, papitas y una plancha en la que se preparan huevos al gusto y hot cakes.Para la comida, la carta ha extendido su oferta. El menú ‘mar y tierra’ que recién se incorporó tiene tostadas de ceviche, filetes y tacos de pescado, camarones al gusto, caldos y arroz frito, además de cortes de sirloin, arrachera y rib eye, costillar de puerco, chamorro, pechuga de pollo y parrilladas.Y al anochecer…El restaurante ubicado en la avenida Tecnológico en Plaza Diamante (frente a Costco) va mutando al anochecer, pues la música en vivo crea un ambiente un tanto diferente.Convertido en bar, en el escenario del Chile’s se presentan cantantes y agrupaciones que interpretan distintos géneros, en una oferta de entretenimiento que en ocasiones tiene propuestas originales hasta bandas de covers y tributos muy bien producidos.La fiesta inicia desde la noche del jueves; un dj programa una buena selección de salsa, bachata y merengue. Los viernes son de rock clásico con el grupo 656, además de bandas invitadas.Los sábados es cuando hay cambio en el show, pues no hay grupo fijo, sino que cada semana es un evento diferente. Por ejemplo, el público ha tenido la oportunidad de ver un estupendo tributo a Pink Floyd, pero también uno a Intocable y Pesado.Los eventos se llevan a cabo a partir de las 9 de la noche, excepto la presentación de los domingos con Región 0, que ameniza a las 3 de la tarde.Chile’s Cocina & BarAvenida Tecnológico 3005-1Plaza DiamanteAbierto de domingo a miércoles de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.De jueves a sábado el cierre es a las 2:00 a.m.

