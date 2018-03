A ritmo de cumbia

No ha sido sólo una, sino varias generaciones las que han disfrutado escuchar y bailar las cumbias de Tropicalísimo Apache, una agrupación que este sábado llegará a Ciudad Juárez desde la Comarca Lagunera.Como bien dice una de sus canciones: “Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan”, y una de ellas es la serie de éxitos que el grupo de cumbia, originario de Torreón, Coahuila, recopiló durante la década de los ochenta y los noventa.Tropicalísimo Apache, conformado por nueve músicos y por un sonido inigualable, nació en 1977 tras combinar la batería, el bajo, el saxofón, la trompeta, las congas, el teclado y la guitarra con animadas voces, siendo Alfonso Reyes y Fernando ‘Fernie’ Jaurrieta, los actuales intérpretes de temas que tienen más de 40 años de antigüedad.Todas estas piezas cadenciosas y alegres, llenas de un ritmo que te obliga a olvidarte de las vicisitudes de la vida para gozar y danzar, resonarán en el Estadio de Beisbol Jaime Canales Lira, el sábado 3 de marzo, a las 8 de la noche.A lo largo de esta presentación, y aunque sean otros tiempos, la agrupación compartirá el estilo y la esencia que ha logrado conservar a pesar del paso de los años, porque, y como dirían ellos, “La noche es mejor si se ameniza con Tropicalísimo Apache”.Tropicalísimo ApacheEstadio de Beisbol Jaime Canales LiraSábado 3 de marzo8:00 p.m.Boletos a la venta en www.donboleton.com, en las oficinas de Don Boletón (ubicadas en la avenida Manuel Gómez Morín, local 3), en todas las tiendas Sounds y en el call center (656) 613 0100Costo: 175 pesos¡Ambiéntate!1. ‘La hierba se movía’ (1993)2. ‘Ojitos Mentirosos’ (1993)3. ‘Me gustas’ (1997)4. ‘Cumbia Lagunera’ (1997)5. ‘Linda India’ (1992)6. ‘El Paso del Gusanito’ (2003)7. ‘Loco’ (1993)8. ‘El Camionero’ (2004)9. ‘Duro la baila’ (2003)10. ‘Una copita de ron’ (2003)

