Cynthia Camacho / El DiarioSteve Aoki, uno de los djs más reconocidos a nivel mundial gracias a sus temas y remezclas, viene a El Paso este 4 de marzo.El dj de origen estadounidense sabe cómo armar una buena fiesta de baile, y traerá a esta ciudad su gira titulada ‘Kolony Tour’ pero no viene solo, le acompañan Desiigner, W&W, Grandtheft, Quix, y Bok Nero.La gira es para promocionar el álbum de hip hop de Aoki, llamado precisamente ‘Kolony’ y con la que recorrerán 32 ciudades de Estados Unidos. El tour inició el pasado febrero en D.C. y concluirá el 17 de marzo en Las Vegas.De acuerdo a Billboard, un dólar de cada boleto vendido de esta gira de conciertos, será destinado a la Fundación Aoki, una organización que apoya los avances en materia de neurología, y crisis humanitarias.El dj ya estuvo en El Paso en 2013, cuando vino como una de las atracciones principales del festival Sun City Music Fest y donde compartió cartel con Armin Van Buuren, Tiesto, Alesso y otros más.Aoki es reconocido por el gran ambiente que arma en sus presentaciones, y sus incursiones en diversos géneros como el house, electrohouse, electropop, hip hop, y electro dubstep.Es famoso por ‘navegar’ sobre la audiencia a bordo de una lancha inflable en sus presentaciones, y por arrojar pastelazos a los fans.Sus temas más famosos:*‘Pursuit of Hapiness’ de Kid Cudi (remix)*‘No Beef’ / Con Afrojack en colaboración con Miss Palmer* ‘Turbulence’ / Con Laidback Luke en colaboración con Lil Jon* ‘Steve Jobs’ / Colaboración con Angger Dimas* ‘Tornado’ / Colaboración con Tiesto* ‘Cudi the Kid’ / Colaboración con Kid Cudi y Travis Barker* ‘WARP’ / En colaboración con The Bloody Beetroots* ‘Earthquakey People (The Sequel)’* ‘Livin’ My Love’ / Colaboración con Nervo y LMFAO* ‘Steve Aoki-Omega’ / Colaboración con Dan Sena y Miss PalmerSteve Aoki en El Paso4 de marzo7:00 p.m.Coliseo de El Paso(4100 E. Paisano)Boletos: 36 dólares admisión generalA la venta en www.ticketmaster.com, taquilla del Coliseo, en Happy House (8401 Gateway Boulevard West, en interior de Cielo Vista Mall frente a JC Penney en el primer piso), y en The Headstand, en 4409 Dyer Street, teléfono (915) 566-1561.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.