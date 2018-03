Sonido Cachimbo nació con orgullo aquí en Ciudad Juárez hace siete años.Su intención es celebrarlo con sus amigos y por ello, este 3 de marzo a partir de las 7:30 de la tarde te invita a su festejo.En sus años de existencia, el grupo ha ganado un gran número de fans y amigos en el gremio, tan es así, que a su concierto de aniversario se unirán los grupos Vivo Tropical (desde Mexicali), Hi Ok, Pulq, el colectivo Glue All y el regreso de Motocacas con Keru, una figura muy querida y conocida en el rock local.Alejandro Pérez, baterista del grupo, adelantó que tras la presentación de los grupos invitados, Sonido Cachimbo saldrá a celebrar con la interpretación de sus dos discos ‘Tropicumbia Fronteriza’ (2014) y ‘Fiesta Popular’ (2017) completos, canción por canción.Como detalle de la banda, habrá burritos para los cien primeros asistentes en llegar y la presencia del colectivo Glue All.El ambiente festivo y carisma de Sonido Cachimbo, los ha llevado a presentarse en otras ciudades como Nogales (Sonora) y Ciudad de México, en el Festival Internacional Chihuahua (ediciones 2012, 2013 y 2017), y también en Estados Unidos en las ciudades de Phoenix, Yuma (Arizona) y Albuquerque, Nuevo Mexico.El grupo nació a finales del 2010 bajo la iniciativa de Oscar Bueno (vocalista) y Alejandro Pérez, influenciado por ritmos latinos, colombianos y caribeños, con una propuesta llena de baile, fiesta y reflexiones de temas propios de esta ciudad fronteriza.Los boletos para ser parte de esta gran fiesta están ya a la venta en la página en Facebook de la banda, tienen un costo de 80 pesos y el día del concierto en la entrada tendrán un valor de 100 pesos.Sonido Cachimbo son:Oscar Bueno (voz)Edgar Rascón (bajo)Alejandro Pérez (batería)José Luis Tapia (trombón)Héctor Moreno (trompeta)Miguel Pascuali (saxofón)Enrique Villalobos (congas)Edgar Ramos (guitarra)Aniversario Sonido CachimboInvitados: Vivo Tropical (desde Mexicali), Hi Ok, Pulq, Glue All y el regreso de Motocacas3 de marzo7:30 p.m.La Oveja Negra (Antes Willy’s, zona Pronaf)Preventa 80 pesos a través de la página: FB/ Sonido CachimboDía del evento: 100 pesos

