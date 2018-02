Sana tu corazón con 'Amor divino'

Centro de Bienestar Cristal será sede del taller ‘El amor divino’, impartido por Martín Cháirez este 25 de febrero de 9 de la mañana a 2 de la tarde.Dividido en charlas y prácticas de meditación, el taller se enfocará a que los participantes aprendan a cortar con su pasado de forma amorosa, a activar la llama la llama rosa del amor divino, a trabajar en conjunto con los arcángeles, programar cuarzos y fortalecer su autoestima.“Es importante quitarnos los lastres del pasado, pero a través del amor con el fin de encontrar armonía. Para ello aprenderemos a cortar con el pasado con técnicas basadas en el amor y en la ayuda de los arcángeles Chamuel, Miguel y Rafael”, explicó Martín Cháirez.“Cuando se termina una relación o una situación es importante soltar con armonía, con amor, porque de lo contrario se generarán estados de desarmonía”.El tallerista recomendó hacerse responsable de lo que a cada persona le corresponde al momento de la ruptura para poder llevar un duelo en paz.“Muchas de las situaciones físicas, malestares, enfermedades, se originan por no saber afrontar esto. Las depresiones se dan cuando se termina una relación y no estás asumiendo tu responsabilidad ni aceptando que ya no había una evolución”, agregó.Durante el taller ‘El amor divino’ los participantes aprenderán a programar cuarzos para equilibrar energías.“Vamos a trabajar en programar cuarzos, porque no son amuletos, son amplificadores de energía y en su función podemos programarlos para anular energías negativas”.Cháirez añadió que habrá descansos entre cada una de las meditaciones, alguna de ellas encaminadas a crear estabilidad, controlar el estrés y a entrar en contacto con la Madre Tierra.Taller ‘El amor divino’25 de febreroDe 9:00 a.m. a 2:00 p.m.Centro de Bienestar CristalCosto: mil pesosInformes al celular (656) 349-19-21

