Olvida la rutina de la ciudad

Para quienes gustan de practicar el senderismo y disfrutar del paisaje natural mientras al mismo tiempo se ejercitan, el Palisades Canyon Loop en El Paso es una excelente opción sin tener que manejar fuera de la ciudad y sin necesidad de adquirir un equipamiento costos.Basta ponerse un par de tenis, o calzado de suela gruesa tipo montañista, ropa ligera y cómoda para caminar, llevar una botella con agua, si se desea bloqueador solar, invitar a familiares o amigos, incluidos niños, y disponerse a olvidar por más de una hora la rutina de la ciudad. Desde luego se pueden llevar mascotas, siempre y cuando sean vayan con cadena o correa.No hay que olvidar la cámara o asegurarse de que el celular tiene suficiente carga y memoria para tomar las fotos o videos del recuerdo.El Palisades Canyon Loop es considerado un camino de dificultad moderada, por eso es importante usar calzado adecuado y no tener molestias en los pies, las rodillas o los tobillos para poder recorrerlo.Este es uno de varios caminos que existen alrededor de la Montaña Franklin y donde se puede practicar el senderismo con diferentes grados de dificultad, desde sencillo hasta complicado.Llegar a este lugar también es muy sencillo. Se puede tomar la calle Mesa o la Stanton hacia el norte y al llegar la Robinson dar vuelta a la derecha. Se sigue hacia el Este por esa arteria hasta llegar a donde topa precisamente con el inicio del recorrido, en la falda oeste de la Montaña Franklin.Sobre la misma calle Robinson se puede estacionar el carro y entonces sí, disponerse a caminar por más de una hora sobre tierra y piedras, subiendo y bajando por caminos que en ocasiones se hacen muy angostos, como si fueran el lecho de un río pequeñito.Aunque no se aleja uno mucho de la ciudad y siempre se ve la parte posterior de las casas de ese sector, conforme se avanza en el recorrido se pierde por completo todo el ruido citado, que es sustituido por el trinar de los pájaros y las voces de otros paseantes que se pueden ver a la distancia.Los primeros 200 metros se caminan sobre terreno casi plano. Después hay dos opciones, seguir hacia la izquierda y hacer en recorrido en sentido a las manecillas del reloj, o hacia la derecha en sentido opuesto.Una tercera opción, también hacia la derecha, es un camino algo más ancho que el resto del recorrido, pero es muy corto y termina en una malla ciclónica que no permite avanzar más, no sin antes haber subido una pendiente que pone a prueba la condición física.Desde el lado Este de El Paso, Angel Fernando, junto a su familia, amigos y primos, fue uno de los que decidió visitar el Palisades Canyon por segunda vez, pues les gustó y les hace sentir bien caminar al pie de la montaña.‘Es algo que hacemos nosotros como para ser feliz junto con amigos. Es la segunda vez que venimos. Vivimos aquí en El Paso, en el far eastside, ellos son mis amigos, primos y nosotros familia’, dijo Angel Fernando.Ellos caminaron en sentido contrario a las manecillas del reloj, por la segunda opción, donde el camino se hace angosto y se sube en zigzag.Aunque no es muy complicado, es recomendable llevar a los niños de la mano y los adultos caminar uno detrás de otro. Además tener cuidado con las espinas de los cactus y otras plantas típicas del desierto.En esta parte no es posible correr, solamente caminar, y se debe hacer con cierto cuidado, sobre todo al bajar, por lo angosto del camino y por las piedras sueltas que hay en diferentes tamaños.En esta área del camino tampoco se puede andar en bicicleta. Eso se puede realizar si al inicio se toma la primera opción, hacia la izquierda, donde el camino es más amplio y un poco más parejo, de tal manera que se puede recorrer con una bicicleta de montaña, pero se hace de ida y vuelta por la misma vía, es decir, sin dar el círculo completo a todo el recorrido.Precisamente cuando ya se viene de regreso sobre un camino más ancho, en un momento dado, hacia la mano derecha aparecen rocas de formas caprichosas y un especie de una entrada a una caverna, que no lo es, y a la izquierda un pequeño cañón de algunos cuantos metros de profundidad, pero que llama la atención y genera cierta sorpresa tenerlo a la vista, al mismo tiempo que a la distancia se puede apreciar mucho de la gran extensión que ocupan El Paso y Juárez.Recorrido: Palisades Canyon LoopDificultad: ModeradoDistancia:Tiempo en recorrerlo: 1 hora y media aprox.Ubicación: Al pie de la Montaña Franklin, por el lado oesteCómo llegar: Por la calle Mesa hacia el norte llegar a la calle Robinson, ahí dar vuelta a la derecha y mantenerse en esa calle hasta donde topa con la montañaHorario: 5:00 am a 10:00 pmRecomendaciones:Usar calzado apropiado para caminar sobre piedras y tierra sueltas, pueden ser tenis, pero de preferencia zapato de suela gruesa tipo montañista.Llevar agua para beber, el recorrido no es muy largo, pero si un poco cansado por algunas partes empinadas.Usar bloqueador solar, gorra o sombrero, y si se desean lentes para el sol.Caminar con cuidado, sobre todo en zonas donde el camino es muy angosto para no lastimarse los tobillos o las rodillas, o sufrir una caída.Si existe molestia en rodillas, tobillos o incluso en las piernas es mejor no intentarlo.De preferencia acudir acompañado, pues el recorrido se realiza bajo propio riesgo.ReglasCaminar bajo propio riesgoNo se permiten vehículos motorizadosNo fuegoNo alcoholNo destruir o remover plantas y piedrasNo tirar basura (Código Municipal de El Paso 9.04, 340 A)Las mascotas deben llevar cadena y correaLos dueños deben recoger las heces de las mascotasEn caso de requerir primeros auxilios, el usuario es responsable de cubrir el costo