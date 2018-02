Encabezados por sus goleadores Christian Gutiérrez y Hugo Puentes, y apoyados por las Coyote Girls, la mascota Max y la afición fronteriza, los Coyotes de El Paso tienen este domingo su último partido como locales de la temporada regular de la Major Arena Soccer League.Las emociones del futbol rápido se vivirán una vez más sobre el pasto artificial del Coliseo de El Paso en el que los Coyotes buscarán sumar un triunfo más cuando enfrenten al Kansas City Comets.Además del partido, los aficionados tendrán la oportunidad de llevarse un balón autografiado por alguno de los jugadores paseños, pues cada vez que el equipo de casa anota un gol, quien lo anotó firma un balón y lo hace llegar a la tribuna.También, al medio tiempo se presenta un partido de futbol entre equipos infantiles, y de esa manera los niños tienen la oportunidad de jugar en el mismo campo en que lo hacen los jugadores profesionales. Otro grupo de chiquitines participará en el concurso de baile que se hace atrás de una de las porterías durante las pausas del juego, con la oportunidad de llevarse diversos premios cortesía de los patrocinadores.Max The Coyote, la mascota del equipo, no perderá oportunidad de pasearse entre las tribunas para echarle porras al equipo junto con los aficionados, mientras las Coyote Girls presentan sus coreografías antes del juego y durante el medio tiempo.Qué: El Paso Coyotes vs Kansas City CometsCuándo: Domingo 25 de febreroDónde: Coliseo de El PasoHora: 5:00 pmBoletos: Compre uno y el segundo es gratis, $5, $10, $15 y $25 dólares, niños gratis. Disponibles en la taquillas del Coliseo, locales Ticketmaster, por teléfono al 800-745-3000 y en línea en ticketmaster.com

