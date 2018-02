Carnitas Querétaro, el sabor de la tradición

Más de dos décadas sirviendo comida típica mexicana, fresca y auténtica, creada con los mejores ingredientes y con toda la tradición del estado de Querétaro y sus alrededores, han hecho de Carnitas Querétaro uno de los restaurantes de comida típica mexicana más exitosos en la ciudad de El Paso.La manera de prepararlas, el tipo de cocimiento que se les da, la calidad del producto comprado para su elaboración, pero sobre todo la receta especial con que se preparan las carnitas Querétaro hacen de este platillo estrella algo que tu paladar tiene que degustar.Con productos de alta calidad desde los cortes hasta la carne para tacos, Carnitas Querétaro te brinda el mejor de los servicios, la hospitalidad del personal te hace sentir bienvenido desde que llegas hasta que dejas el establecimiento.Al visitar el lugar encontrarás una gran variedad de antojitos, sopas, ensaladas, platillos típicos, cocina a la parrilla, mariscos, tacos, sopes, burritos, tortas y tacos, todo acompañado de tortillas de maíz o harina, recién hechas, tendrás que hacer varias visitas para poder deleitarte y probar la mayoría de ellos hasta escoger tus favoritos.Para iniciar el día, Carnitas Querétaro prepara para ti quesadillas de pollo, carne, camarón, molletes, sopes, avena, pozole tapatío, sopa de tortilla, omelettes, pancakes, burritos, tacos, barbacoa de res y borrego, asado ballezano, enchiladas, o sus desayunos especiales de huevos rancheros, a la mexicana, choricero y chilaquiles rojos o verdes, una delicia de sabor.Y seguros de la alta calidad en la preparación de los alimentos el restaurante fue diseñado para que desde el área del comedor hasta la barra puedas observar la cocina, que es abierta y se puede apreciar cómo se elaboran los alimentos que serán servidos en tu mesa.Un menú variado de platillos representativos de los diferentes estados de la República Mexicana y una gran selección de licor hacen de este sitio uno de los mejores lugares con sabor a México aquí en El Paso, el prototipo de franquicia de Carnitas Querétaro está ubicado en el 12706 Montana Av. y está esperando por ti para ser disfrutado. Carnitas Querétaro inauguró uno de los dos prototipos de franquicia que marcara el inicio de su expansión a nivel nacional, teniendo ya a cuatro estados de la unión americana confirmados para ser el hogar de este restaurante.En la comida o cena puedes disfrutar de un mundo de sabor envuelto en los chiles rellenos, el mole, las flautas, ceviche, tacos, ensaladas, asado, caldos de res, pollo, carne adobada, buche, enchiladas, carnitas estilo Querétaro, queso fundido, todo esperando a ser descubierto por ti.Realzar la comida mexicana es uno de los objetivos principales del lugar y el licor que lo representa es el tequila de casa herradura de agave azul, con doce meses de añejamiento en barricas de roble, en el último mes se pasa a otro barril lo que lo hace un sabor único.Israel Arellano y María Luisa Bordier comenzaron en 1985 en Ciudad Juárez Carnitas Querétaro como una pequeña empresa familiar, diez años después se mudaron a El Paso junto con el restaurante que poco a poco se fue haciendo de los preferidos entre los residentes amantes de la gastronomía típica y auténticamente mexicana.La rapidez del servicio es algo que los distingue, más del 50% del menú usted lo puede tener en su mesa en un lapso de siete minutos, si tiene el tiempo contado puede ser una buena opción, solo pregunta al mesero y él te dirá cuales son estos platillos y él te hará recomendaciones para que tenga su platillo lo tenga de una manera casi inmediata en su mesa.Aforo para 185 personas.Staff de 40 personas más equipo gerencial.Salón privado de 50 a 60 personas.Comedor principal.Área del bar tipo lounge.Barra y área de patio.Pantallas de 75 pulgadas para quien desee ir a disfrutar de una bebida mientras pasan algún partido o juego de su deporte favorito.Martes de tacos a 1 dólar(Tacos de carnitas, asado, mole, frijoles con queso, fajitas de pollo, papas con chorizo, puerco adobado, picadillo)Orden de guacamole y totopos a solo 3 dólares.Jueves de Tortas de carnitas, jamón con queso, adobada, asado, milanesa o fajitas de pollo a 6 dólaresMenu Value de lunes a juevesenchiladas rojas o verdes y flautas a 6 dólaresLunes a Vierneshappy hour margaritas a 3 dólaresDomingo a Jueves 8 a.m. a 10 p.m.Viernes y Sábados de 8 a.m a 11 p.m.*Desayunos de 8 a 11 am*Sábado y Domingo menudo*Lunch especial de 11 a.m a 3 p.m.12706 Montana Ave. El Paso, TX 79938(915)308-9600CARNITAS QUERETARO7410 Remcon Cir., TX 79912Phone no.:(915) 584-99069077 Gateway West Blvd, El Paso, TX 79925Phone no.: (915) 633-98771451 N. Zaragoza, El Paso, TX 79936Phone no.: (915) 921-9080Tel. (915) 9

