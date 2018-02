Por amor a los sustos

Además de celebrar el amor y la amistad en febrero, no te puedes perder la serie de eventos fantasmagóricos que habrá a mitad de mes a lo largo de la región fronteriza.¿Buscas una cita nocturna que no sea cliché? Inicia con la aventura en San Valentín en el antiguo Hotel Gardner. Abierto en 1922, este lugar, en donde una vez se hospedó el famoso ladrón de bancos John Dillinger, alberga tantas historias, que será imposible no sentirlas en la piel esa misma noche.Los organizadores tendrán en exhibición la máscara de Dillinger en el lobby del hotel, para después adentrarse en las entrañas del Centro de El Paso. Otro detalle de este paseo, es que los guías cuentan con disfraces tétricos y la única luz que verás es la de sus propias linternas.Prepárate para escuchar verdaderas historias, que van desde pasión, angustia, escándalo y romance, pero a la vez, conoce a los espíritus que pasan la noche en el Centro de El Paso. Organizado por Weird Texas. Presentado por el equipo de Lost El Paso Paranormal.El Histórico Hotel GardnerViernes 16 de Febrero del 2018De 9:00 a 11:00 pm311 E Franklin Avenue, El Paso, TXEl costo es de 15 dólares por personaBoletos en: www.squareup.com/store/lost-el-paso-paranormalReunión grupal en el Hotel Gardner a las 8:30 pm para hacer check-in. El tour comienza puntualmente a las 9:00 pm.El equipo de cazadores de fantasmas ‘Ghosto915’, en conjunto con la Sociedad Paranormal Paso del Norte te invitan a esta misteriosa aventura en el Centro de El Paso.En conmemoración del año nuevo chino, este tour fantasmal te llevará por lugares que jamás imaginaste que estuvieran en la zona centro.De acuerdo con los organizadores, la comunidad china eran una parte integral de la historia de El Paso, pero fueron rechazados y forzados a trabajar. Al llegar los ferrocarriles, los trabajadores chinos desarrollaron rápidamente el "ChinaTown" más grande de Texas, aquí ¡en El Paso!Por lo que los rumores de que existen túneles en las calles oscuras del Centro de El Paso abundan por muchos años atrás.El Fantasma Chino del Dragón TourViernes 16 de febrero del 2018Mac’s Place Downtown El Paso, (en el edificio Cortez)8:00 pm a 10:00 pm203 E Mills, El Paso, TX 79901El costo es de 15 dólares por personaMás información en www.ghost915.org o con Bonnie Juárez al 915 274 95 31Este es el tercer viernes del ya tradicional Ghost Tour de San Elizario. Descubre el histórico pueblo de noche y en compañía de todos sus espíritus. El tour empieza a las 10 de la noche en Main Street Mercantile, pero es necesario hacer check-in a las 9:30 pm. Cada asistente debe de tener por lo menos 10 años de edad. El tour es dirigido por San Elizario Paranormal Encounters.Ghost Tour en San ElizarioViernes 16 de febrero del 201810:00 pm a 12:00 am1501 Main Street, San Elizario, Texas 79849El costo es de 10 dólares por personaMás información en www.SanElizarioHistoricDistrict.org¿Estás buscando una experiencia única para tu San Valentín? Únete con tu media naranja al equipo de Lost El Paso Paranormal para esta edición especial de San Valentín de tour de fantasmas en el cementerio, y escucha verdaderas historias de romance, traición y amor perdido.Deja que los narradores te guíen a través de la luz de una linterna en la ‘Ciudad de los Muertos de El Paso’, mientras los organizadores presentan a los eternos residentes que se encuentran dentro de sus tumbas.Escucha historias de Concordia y experiencias paranormales de la vida real en un tour como ningún otro. Aprende el lenguaje de las lápidas y recorre las partes más oscuras e inexploradas de este histórico cementerio, mientras escuchas historias de fantasmas infames y leyendas espeluznantes.El Amor Nunca Muere: Cementerio Concordia Tour San ValentínSábado 17 de febrero de 20189:00 p.m. a 11:00 p.m.3700 E Yandell DrCosto: 15 dólares por personaEl check-in debe de ser a las 8:30 pmMás información en www.LostElPaso.comEn esta excursión de dos horas a pie por el Downtown de El Paso, te llevará a conocer los sitios de algunos de los burdeles más infames en la región.Desde historias de asesinatos, corrupción, adulterio y la prostitución de la época del Viejo Oeste de Texas, hasta el ‘Pecado Original’ de la frontera. De acuerdo con los organizadores, se expondrá el pasado histórico de varios inmuebles, mientras los guías explican cómo es que el cuerpo era en aquel entonces una de las monedas más valiosas.El check-in es a las 7:30 pm, el recorrido empieza en punto de las 8:00 pm.Haunted Burdel Tour con Ghost915Sábado 24 de febrero del 2018De 8:00 pm a 10:00 pmEn el 203 E Mills en el Edificio Cortez, El Paso, TX 79901Costo:15 dólares.Más información en www.ghost915.com

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.