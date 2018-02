Invaden la frontera

El ‘stand up’, o comedia de autor, es una forma de entretenimiento que consiste en un performance sin personaje; una charla de cara al público sobre cualquier asunto banal ya sea político o personal: la condición más importante es el humor con sello de identidad.De acuerdo con información que circula en la web, su origen se sitúa en Estados Unidos en 1929 –año de la Gran depresión- mientras que sus niveles de popularidad más altos se hicieron sentir en la década de los ochentas.El auge en México se produjo una década después, cuando espectáculos como el monólogo de Adal Ramones, en ‘Otro rollo’ abrieron el camino a una nueva forma de la comedia inspirada en el estilo norteamericano.Actualmente, figuras como Sofía Niño de Rivera, Carlos Ballarta, Ricardo O’Farril, Coco Celis y Alex Fernández han vuelto a popularizar el género en tierra mexicana y a una velocidad vertiginosa.¿La razón?... el boom de las redes sociales y la facilidad para producir y consumir videos en casa marcó el inicio de una época de humor particular, duro y cotidiano.José Juaritoz, ‘standupero’ de Ciudad Juárez abunda sobre esta particularidad: “A mí lo que me gusta del ‘stand up’ es que tú puedes crear tu propia rutina y tiene ciertas reglas. Una de las más básicas es: nunca copiar los chistes de alguien más”.Por su parte, Mario Capistrán, reconoce en el humor un recurso para lidiar con las preocupaciones de todos los días: “No hay nada más placentero que hacer tu catarsis allá arriba y que a gente se ría. Te hace ver que tus problemas son de risa y tal vez no sean tan dolorosos como crees”.El también comediante local Jorge Rodallegas, coincide en esta idea y explica cómo se beneficia el público: “Es una situación de ganar ganar. A mí me da la oportunidad de expresarme y de hacer reír a la gente y la gente se ríe, se divierte y se olvida de su estrés: nadie sale perdiendo.”En la frontera existen varias opciones para conocer y disfrutar de este y otros géneros de comedia. A continuación, algunas de ellas:• El nombre de ‘stand up’ proviene de la usanza norteamericana de contar chistes de pie durante horas de trabajo.• El comediante habla de sí mismo y de sus experiencias. Por eso los chistes no suelen repetirse.• Al tema que un comediante desarrolla en el escenario se le llama ‘rutina’, por tratarse, precisamente, de un hecho rutinario.• La desgracia (propia y ajena) es por lo general la materia prima de los chistes.Juaritoz café y horneríaLa casa del stand upCalle Fray Estebanico #6593Stand up Sunday nights28 de enero7:30 pmParticipan: José Juaritoz, Mario L. Capistrán, Jorge Rodallegas, Pepe Meléndez y Daniel Vazquez.No cover/ no niños.El atorónAnillo envolvente del PRONAF y Mejía.Roberto Flores presenta su nuevo show “Descompuesto”18 de marzo de 20189:00 pmBoletos de venta en Don boletón.Centro cultural Paso del NorteAnillo Envolvente del Pronaf, Zona Pronaf Condominio La Plata.Franco Escamilla26 de febrero9:45 pm.Boletos de venta en Don Boletón.Bart Reed’s comic Strip nightclub1201 Airway BlvdEl Paso TX 79925Boletos de venta en el sitio web: http://www.laff2nite.com/O llamando al teléfono: 915-779-523328 de eneroAlex Ortíz6:30 pm9:15 pm.Del 1 al 3 de febreroJC Currias1 de febrero 7:30 pm.2 de febrero 7:30 pm y 9:30 pm.3 de febrero 7:30 y 9:30 pm.Del 14 al 18 de febreroJohn Stringer14 de febrero 7:30 pm.15 de febrero 7:30 pm.16 de febrero 7:30 y 9:30 pm.17 de febrero 7:30 pm y 9:30 pm.18 de febrero 7:30 pm.Fuente de consulta: http://www.soho.co/entretenimiento-/articulo/que-es-el-stand-up-comedy/12786

