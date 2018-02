Escudo contra la gripe

En esta temporada de enfermedades han llegado muchos pacientes a mi consultorio solicitando un remedio natural para combatir la gripa y las enfermedades estacionales, recuerda que un resfrío mal atendido puede derivar en problemas graves de salud por lo que no debemos echar en saco roto las recomendaciones básicas de cuidado de tu salud así como las sugerencias para evitar la propagación de virus o bacterias que principalmente viajan en el aire.La respuesta que siempre le doy a mis pacientes es que no vamos a tratar la gripa directamente, si no a reforzar su sistema inmune por medio de la alimentación para evitar que bajen las defensas y estén propensos a contagiarse de algún virus o bacteria, por eso hoy vamos a ver los 5 alimentos básicos para combatir las gripas y reforzar tu sistema inmune.Vitamina C: por excelencia los cítricos son clave a la hora de cuidarnos de enfermedades, una pastilla puede hacer el trabajo, pero encontrarlo de manera natural es lo mejor, consume suficientes frutas como naranja, limón, toronja y guayaba, además dentro de las verduras, el tomate, el chile y el brócoli son las indicadas para llenarte de vitamina c.Huevo y semillas: contiene vitamina B y minerales como zinc, esta combinación es perfecta para ayudar a que tus glóbulos blancos se encuentren en óptimas condiciones, estos son los encargados de defender a tu cuerpo contra las infecciones, en alimentos tan sencillos como este par encuentras todo el beneficio.Salmón y salir al sol: la intención principal es mejorar tus niveles de vitamina D, consumir alimentos ricos en ella y exponerte levemente al sol unos minutos al día aseguran que no tengas deficiencias, nuevamente estamos apostando a la idea de mantener tus glóbulos blancos en forma y activos, listos para cuidar tu cuerpo.Ajo y jengibre: este par de alimentos tan pequeños contienen un sinfín de propiedades, entre ellas su capacidad antiviral y antifungica. Un shot de ajo y jengibre en las mañanas es suficiente para mantenerte saludable y activo.Agua natural: mantenerte hidratado es clave, además cuando comienzas a congestionarte es importante movilizar ese moco y la mejor manera de hacerlo es poniendo atención especial a tu consumo de agua, en una congestión prolongada se alojan muchos microorganismos perjudiciales para tu salud.Recuerda que estas recomendaciones generales pueden ayudar a mejorar tu sistema inmune y tu salud en general, pero no suplen tus medicamentos, no suspendas un tratamiento médico que ya iniciaste y consulta con un profesional si puedes hacer uso de tratamientos naturales a la par del farmacológico.

