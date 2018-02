En versión jazz

Como parte de la serie de conciertos de la temporada ‘Jazz en el café’ no podía faltar un tributo al cuarteto de Abbey Road.Para cualquier melómano, es grato volver al origen de su afición, que por lo general está situado entre los clásicos, y puesto que el calificativo y la mención ‘The Beatles’ son prácticamente sinónimos, la banda inspirará la nueva presentación de Antropos, el ensamble de jazz de la UACJ.Carlo Mireles, director de la agrupación, informó que esta vez el concierto será interpretado por el conjunto y tres cantantes, además de algunos músicos invitados.El repertorio incluirá los temas clásicos de la banda: ‘Let it be’. ‘Here comes the sun’, ‘Yesterday’, ‘Love me do’, ‘All you need is love’ y ‘Hey Jude’ son algunos de los que se escucharán la noche del 17 de febrero al ritmo de jazz en el Centro Cultural de las Fronteras.The jazz BeatlesAntropos Jazz (ensamble libre)17 de febrero7 de la tardeCentro Cultural de las FronterasAnillo Envolvente José Reyes Estrada, 445, Zona Pronaf.Entrada libre.