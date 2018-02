¡Esto es lo que viene!

Sin duda alguna, este 2018 está cargado con eventos en las grandes sedes de El Paso que no puedes dejar pasar. Desde artistas locales, nacionales e internacionales estarán presentándose en los escenarios fronterizos.Te dejamos los detalles de los más esperados para que no te quedes atrás y compres tus entradas ¡antes de que se agoten!THE PLAZA THEATREEl Plaza, -como es conocido-, es uno de los teatros más emblemáticos de El Paso. Este año fue galardonado dentro de la lista de los ‘200 Mejores Teatros’ a nivel internacional. Sus hermosos diseños victorianos y el impresionante techo que simula el cielo estrellado de la noche, lo convierten en una de las grandes sedes locales.101 Pioneer Plaza, El Paso, TX 799013 y 4 de marzoFunciones variadasBoletos disponibles en www.ticketmaster.comBroadway: Dirty Dancing11 y 12 de marzoFunciones variadasBoletos disponibles en www.ticketmaster.comAclamada como una de las "bandas más importantes en la música desde la era del rock and roll" por el ex presidente Bill Clinton, la legendaria banda de rock and roll Chicago, ha sido promulgada como parte de los 200 mejores artistas de todos los tiempos por la revista Billboard.Miércoles 28 de marzo7:30 pmCostos desde los 49 dólares hasta los 89 dólaresBoletos disponibles en www.ticketmaster.comDomingo 1 de abril7:00 pmBoletos disponibles en www.ticketmaster.comViernes 4 de mayo8:30 pmLos costos van desde los 49 dólares a los 89 dólaresBoletos disponibles en www.ticketmaster.comJueves 10 de mayo8:00 pmCon una exitosa carrera de más década y logrando los más importantes reconocimientos de la industria, Ha-Ash se prepara para impactar a sus seguidores con este nuevo recorrido, acompañado de sus increíbles voces, sus múltiples éxitos y la presentación de sus nuevos hits que forman parte del nuevo material discográfico ‘30 De Febrero’.Boletos disponibles en www.ticketmaster.comJueves 17 de mayo8:00 pmBoletos van desde los 35 dólares hasta los 45 dólaresBoletos disponibles en www.ticketmaster.comDON HASKINS CENTERConocido por su amplitud y capacidad para grandes eventos, el Don Haskins Center es el hogar de los Mineros de la Universidad de Texas en El Paso UTEP. Cuenta con capacidad para poco más de 12 mil espectadores y ha sido importante sede de artistas internacionales y espectáculos de cinco estrellas.151 Glory Rd, El Paso, TX 79902Sábado 17 de marzo8:00 pmOriginaria de Mazatlán, Sinaloa, fundada en sus principios por Julión Álvarez, llega a El Paso con todos sus éxitos, tales como ‘Mi Mayor Anhelo’, ‘Sólo Con Verte’, ‘Me Vas a Extrañar’, entre otras.Boletos disponibles en www.ticketmaster.comLos costos van de 39 dólares hasta los 140 dólares.Jueves 24 de marzo8:00 pmBoletos disponibles en www.ticketmaster.comMiércoles 4 de abril8:00 pmCostos van desde los 33 dólares hasta los 493 dólaresBoletos disponibles en www.ticketmaster.comHombres G & Enanitos Verdes Huevos Revueltos TourSábado 9 de junio8:00 pmBoletos disponibles en www.ticketmaster.comEL PASO COUNTY COLISEUMEl escenario del Condado, cuenta con una capacidad para poco más de 6 mil personas. Debido a su cercana ubicación con el Puente Internacional Córdova-Américas, la sede ha sido un blanco de presentaciones de un mar de artistas y espectáculos hispanos.4100 E Paisano Dr, El Paso, TX 79905Domingo 4 de marzo7:00 pmUno de los DJ’s más grandes del momento, Steve Aoki llega a El Paso. Actualmente, ocupa el puesto 9 entre los 10 mejores DJ del mundo, según la encuesta anual que realiza la revista Dj MagazineBoletos disponibles en www.ticketmaster.comAdmisión general 36 dólaresPaquete VIP desde 150 dólares por personaViernes 23 de marzo8:30 pmBoletos disponibles en www.ticketmaster.comArcangelViernes 13 de abril8:00 pmBoletos disponibles en www.ticketmaster.comViernes 20 de abril8:00 pmCostos van desde los 50 dólares hasta los 450 dólaresBoletos disponibles en www.ticketmaster.comMiércoles 9 de mayo8:00 pmBoletos disponibles en www.ticketmaster.comABRAHAM CHAVEZ THEATREUbicado junto al Centro de Convenciones de El Paso, el Teatro Abraham Chávez da la bienvenida con una entrada de tres pisos de ventanas de vidrio y una arquitectura única con forma de ‘sombrero’, lo que la hace una característica distintiva del paisaje del suroeste de El Paso. Luces, escaleras arqueadas, entradas creativas y candelabros luminiscentes se unen a su decoración. Cuenta con 20 puertas de entrada en la parte delantera del edificio y con más de 5 mil pies cuadrados de lobby.1 Civic Center Plaza, El Paso, TX 79901Jueves 1 de marzo7:30 pmBoletos disponibles en www.ticketmaster.comMartes 20 de marzo6:00 pmBoletos disponibles en www.ticketmaster.comMiércoles 18 de abril7:30 pmBoletos disponibles en www.ticketmaster.com2 de septiembre8:30 pmBoletos disponibles en www.ticketmaster.com(Sabrina Zúñiga/ El Diario)

