Desestrésate

La traducción de la palabra ‘Mindfulness’ como “atención plena” parece evidente, pero no lo es tanto, pues alude a una técnica de meditación que supone más que llegar a un grado máximo de concentración.También llamada “plena conciencia” o “presencia mental”, su objetivo es lograr una completa atención en el presente, liberando a quienes la practican de la angustia que produce pensar en el pasado y la ansiedad derivada de tener la mente en el futuro.Sin importar que en el momento también se esté viviendo una experiencia dolorosa, esta forma de meditación permite trabajar conscientemente los procesos de pérdida, enfermedad y otros dolores emocionales.Lo anterior, mediante el desarrollo de un estado mental en el que es posible enfrentar las circunstancias tomando distancia de los sentimientos o expectativas que generan.‘Mindfulness’, podría definirse, pues, como la habilidad para estar en un presente libre de juicios, que diversas religiones o disciplinas espirituales cultivan de maneras distintas.En Ciudad Juárez, Flow Yoga & Pilates dará sede a Less Stress, un taller impartido por reconocidos especialistas en la técnica. A continuación, puedes echar un vistazo a los beneficios que ofrece esta práctica:• Disminución duradera de los síntomas físicos o psicológicos asociados al estrés, enojo y ansiedad.• Relajación, auto regulación emocional y mejora en la forma de relacionarse.• Reducción de los niveles de dolor y mejora en el manejo de dolores crónicos.• Control de la depresión y ansiedad.• Mejora en la autoestima.• Incremento de la energía y el entusiasmo.• Desarrollo del manejo de estrés en situaciones a corto y largo plazo.Los instructores:Argel González:Cuenta con dos certificaciones de yoga (200 horas) con maestros como Tias Little y Olivia Martínez. Ha realizado cursos de ‘Mindfulness’ en Casa Tibet México, con sede en Querétaro, bajo la tutela de Susan Kaiser. También es aromatóloga certificada por la escuela de Oshadhi, en Francia.Ramón Morales GonzálezEs instructor de técnicas de reducción de estrés a través de ‘Mindfulness’ o atención/ presencia plena. Cuenta con más de 10 años de práctica y estudio. Es alumno regular de Allan Walace en Cultivating Emotional Balance y de Marco Antonio Karam, en Casa Tibet México. Ahora mismo se encuentra en proceso de certificación en AtentaMente Consultores.Taller Less StressFlow Yoga y PilatesBulevar Tomas Fernandez 8255-3BInicio: 20 de febrero.Duración: 8 semanasDe 6:00 a 7:30 de la tarde.Información e inscripciones: (656) 2155440 y (656) 1795749.Dirigido a público en general y profesionales de la salud.Costo: 2 mil 800 pesos.

