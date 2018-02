Swing con toque juarense

La bella época son todas las épocas. Para muestra, basta escuchar a Juan Valdéz Big Band en su interpretación de los temas que enmarcaron las historias tus padres y abuelos y que ahora alguien te dedica o estás pensando en dedicar.Este 17 de febrero, la banda continuará tocando piezas románticas y bailables como prueba de que el jazz, como el amor, tiene ganados todos los ritmos y tiempos; todas las fechas y escenarios.La música de Big Band tiene orígenes bien cimentados en la historia de jazz. Su propuesta nace de la escucha atenta de los cambios que el género ha sufrido a través del tiempo y las propuestas de diversos compositores, así como del reconocimiento de la influencia que tuvo y sigue teniendo en la vida de los mexicanos, particularmente en la de los juarenses.La agrupación se apoya en una línea cronológica que establece los acontecimientos importantes para el desarrollo del género, a propósito de ofrecer un panorama del jazz disfrutable tanto para los amantes devotos de este ritmo, como para quienes se han formado en las generaciones más recientes de escuchas e intérpretes, o para el oído explorador de aquellos que escuchan jazz por primera ocasión.Programa:Mr Sandman (vocal) 2’30’’In the still of the night (vocal) 2’30’’Little Darling 3’Chatanooga choo choo 4’Cuando vuelva a tu lado 4’Bésame mucho 3’30’’Spain 4’30’’Ciribiribin 4’30’’IntermedioBannana Rag (cuarteto sax) 3’Monsters Inc (cuarteto sax) 3’Sway 4’Love 3’30’’Feeling good 3’Moonlight Serenade 3’Begin the beguine 3’30Clarinet Concerto 7’30’’Bei mir bist du shoen 3’30Juan Valdéz Big bandDirección:Pablo Cervantes, Director ArtísticoAníbal Acevedo, Director AdministrativoIván Acevedo, Director de ProducciónIntegrantes:Luis Alberto Ledezma Mendoza, 1er saxJosé Miguel Cervantes Pasqualli, 2do saxAdán García Molina, 3 saxJosé Manuel Ibarra Leurín, 4 saxErnesto Díaz Rosales, 1er trompetaHéctor Daniel Moreno Carranza, 2da trompetaDaniel Hernández, 3er trompetaAlejandro Montiel Robles, 1er trombónJob Ismael Rojo Sánchez, 2do trombónSalma Guzmán, BateríaJoel Barraza, PianoAndrés Aníbal Acevedo, BajoIlse Viridiana Durón, VozJosé Iván Acevedo Purón, VozLuis Pablo Cervantes Pasqualli, Director*Radostin Konstantinov, Clarinete invitado17 de febreroEspacio Interactivo La RodadoraBulevar Teófilo Borunda 6632, Jarudo del Norte.7:00 de la tarde.Admisión: preventa 120 pesos.Día del evento: 150 pesos.Más de 30 músicos en escenaEvento solo para mayores de edad.

