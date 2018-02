Sabor único y de antaño

Quien entra a Ardeo, se siente transportado a otro lugar por su atmósfera, su calidez, y se termina de convencer cuando prueba sus sabores.Este es un lugar para vivir una experiencia que no se limita a lo gastronómico, sino va más allá conjugando el servicio, la atención, y por supuesto, el sabor a las brasas, su sello distintivo.Ardeo Brazas Kitchen abrió sus puertas hace un mes, durante el cual se ha ganado la atención y la preferencia de comensales de Ciudad Juárez, El Paso y de toda la región.“Este concepto nació de la necesidad de ofrecer en Ciudad Juárez un proyecto gastronómico distinto con una experiencia en todos los sentidos”, dice el chef Pablo Rivero, responsable del menú y del concepto.“La inversión que se siente cuando estas aquí, la idea y nuestro objetivo es ser el mejor restaurante de Juárez, El Paso y de Chihuahua, alcanzar todas estas zonas y de alguna forma lo hemos logrado”.Llegar a este concepto fue resultado de más de 18 meses de planeación, de viajes por diferentes partes del mundo y la combinación de la experiencia gastronómica del chef nativo de Guadalajara, con la visión empresarial de Eduardo Orozco, propietario con una gran fe puesta en Juárez, su ciudad natal.“Nuestro nombre es Ardeo Brazas Kitchen, para que de ahí se entienda nuestro concepto que somos una cocina de brasas. Es cocina para compartir, todo se sirve al centro”, reitera Rivero.“Esta es una cocina internacional basada en (cocina estilo) mexicano, español y contemporáneo, es una cocina de brasas, es una cocina para compartir. Ese es nuestro sello, es lo que más nos identifica”.Conozca al chefLa visión del panorama gastronómico de Ciudad Juárez para Pablo Rivero“Es posible que estemos como en Guadalajara hace 10 años, que empieza a explotar este conocimiento por la cocina, y ahora con las nuevas escuelas van a empezar a generar muchos cocineros y obviamente la gastronomía en Juárez va a, si no es que ya explotó hace poco, con esto va a empujar más a que la gastronomía evolucione a pasos agigantados.En estos tres años me ha tocado involucrarnos mucho con la gente. Todo se ve muy prometedor y la verdad es que emociona ver a inversionistas como el señor Eduardo (Orozco), que creen en su ciudad. Cuando hablamos del proyecto me dijo: ‘Yo soy de Juárez, tenemos qué echarlo a andar aquí y que lo aproveche la gente de Ciudad Juárez’. Cuando lo repito se me sigue enchinando la piel del amor que él tiene por su ciudad natal”.-Pablo Rivero es originario de Guadalajara.-Tiene 22 años dedicado a cocinar.-Su especialidad es la cocina europea.-Cuenta con cursos y especialidades en cocina mexicana, americana, francesa, china, así como de repostería y panadería.-A los 16 años decidió ser restaurantero. Ser chef no estaba en sus planes, pero su pasión por la cocina empezó a definir el rumbo de su carrera y se fue a vivir a Europa, consciente de que un restaurante nace en la cocina.-Estudió cocina en el Westminster College de Londres, y tiene algunos títulos del instituto Le Cordón Bleu.-Vivió cinco años en Inglaterra, y trabajó en hoteles como el Riz-Calrton y Savoy.-Estuvo en prácticas con chefs reconocidos a nivel internacional. Uno de ellos fue Gordon Ramsey.-Vivió tres años en Italia y otros tres en Francia.-Llegó a Ciudad Juárez hace tres años por invitación del empresario juarense Eduardo Orozco a participar en la consolidación de sus restaurantes, y la creación de nuevos conceptos, como Ardeo.

