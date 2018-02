¿Se te antoja ponerte en ‘mood’ romántico y disfrutar de una película melosa al lado de tu ser amado? Pues pon el plan en acción.Para empezar a celebrar el Día del Amor desde este fin de semana, ten lista la comida, el control remoto, la cobija y un listado de títulos que te harán reír y llorar.Si no tienes idea de qué ver, aquí algunas recomendaciones. Además de películas hay un agregado de series que podrías empezar a ver muy bien acompañado.Orgullo y prejuicioLa más famosa novela de Jane Austen fue llevada a la pantalla grande en 2005 por el brillante director británico Joe Wright, con Keira Knightley y Matthew Macfadyen en los papeles principales.El relato cuenta la vida de las hermanas Bennet, criadas por una madre obsesionada por encontrarles marido; sin embargo Lizzie, inteligente y de carácter, desea una vida con perspectivas más abiertas.Cuando el señor Bingley y su círculo de sofisticados amigos se instalan en una mansión vecina para pasar el verano, las Bennett se entusiasman con la posibilidad de encontrar pretendientes. Es ahí donde Lizzie conoce al señor Darcy, tan apuesto como arrogante.Loco y estúpido amorCal Weaver tiene una vida perfecta: un buen trabajo, una casa bonita, hijos estupendos y a su novia de toda la vida como esposa.Cuando se entera de que ella lo ha traicionado y quiere el divorcio, su vida se desmorona.El elenco de esta cinta está de lujo. Actúan Steve Carell, Julianne Moore, Ryan Gosling, Emma Stone, Kevin Bacon y Marisa Tomei.Los ExProducción de 2017, esta comedia francesa nos recuerda que si París es la ciudad del amor, también es la ciudad de los ex.Los personajes que componen la divertida cinta son una delicia: Antoine no se atreve a comprometerse, Didier añora a su ex esposa, el padre Laurent tiene que celebrar la boda de su ex, Julie, Serge está acosado por Lise, la ex de su antigua novia, mientras que Greg se consuela con el perro de su ex.Historia de amorEsta película es un clásico y por décadas se ha mantenido en la cumbre del romanticismo fílmico.Es la historia de dos universitarios que inician un tierno romance en los pasillos de Harvard.Oliver Barrett IV (Ryan O'Neal) es hijo de un poderoso banquero, mientras que el padre de Jenny (Ali MacGraw) es un humilde emigrante italiano. A pesar de ello, se enamoran, pero una enfermedad los enfrentará a algo mucho más grave que sus diferencias sociales.Solo los amantes sobrevivenAdam, un músico deprimido por la dirección que han tomado los actos de la humanidad, se reúne con enigmática amante Eve, quien no tiene problemas en reconocer su condición de vampiro.Su historia de amor ha prevalecido durante varios siglos, pero su libertino idilio pronto es interrumpido por la llegada de Ava, la salvaje e incontrolable hermana menor de Eve.Las series…Grey’s AnatomyCon 14 temporadas a la fecha, la exitosa serie que inició transmisiones en 2005 sigue emocionando con sus enredos amorosos y drama al por mayor.La mayor parte de las escenas transcurren en el Seattle Grace Hospital, donde personajes como Meredith Grey, Derek Shepherd, Cristina Yang, Miranda Bailey y Alex Karev, se involucran en historias sorprendentes.VelvetCon una producción estupenda, esta serie española traspasó la frontera ibérica y hoy goza de aceptación internacional.En Madrid de los años 50’s, Galerías Velvet es el referente de la moda y cuna de una amor invencible entre Ana Ribera y Alberto Márquez.La trama se nutre además de muchos otros personajes de igual importancia, que hacen que la serie vaya del drama a la comedia con buen tino.LoveA veces se concibe al amor como un sentimiento uniforme, pero éste puede tener mil colores.Un tratamiento distinto al género romántico lo dio el gran Woody Allen, que con su característica pluma psicoanalítica creó historias donde los protagonistas eran impulsivos, imperfectos y en ocasiones hasta idiotas.En tal vez en este subgénero que puede inscribirse a Love, serie de dos temporadas que tiene su centro en la relación de dos personas totalmente incompatibles: la inestable Mickey Dobbs y el raro Gus Cruikshank.Para quienes disfrutan de historias relajadas, sin tanto drama, Love es la serie indicada.LovebirdDe la televisión turca llega esta serie que es la adaptación del libro ‘Çalıkuşu’ de Nuri Güntekin, publicado en 1922.La historia muestra cómo fue mutando la relación entre Feride, una niña huérfana que se crió con sus tíos, y su primo Kamran. De chicos todo era un juego, de grandes deben hacerse cargo del amor prohibido.OutlanderLa protagonista de esta serie es Claire Beuchamp, una enfermera de 1945 que misteriosamente regresa al año de 1743, en donde conoce a Jamie, un guerrero escocés que es romántico y caballeroso.Él no duda en casarse con ella para protegerla de los peligros de la época y Claire tendrá que decidir entre quedarse en el pasado o regresar al futuro con un hombre y una vida sumamente diferente.

