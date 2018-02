Elton John y Billy Joel son figuras infaltables en la celebración del día de los enamorados.Pianistas, compositores y cantantes aclamados por su talento, ambos llevaron sus carreras al máximo esplendor en la década de los 80 y nada de esto fue obra de la casualidad o la suerte. Descubrirlos, o reencontrarse con ellos luego de más de tres décadas, confirma no solo su vigencia, sino la formación de un sólido legado musical. No podía ser de otra manera: sus letras y composiciones continúan reflejando las historias y el sentir de quienes las escuchan.Por ello, la noche del 14 de febrero en el Speaking Rock, la celebración del amor se vivirá como un tributo a la obra de estos grandes exponentes.“Candle in the wind”, “Your song” y “Sacrifice” de Elton John; además de “Honesty”, “My life” o “Just the way you are”, de Billy Joel, son algunos de los éxitos que con seguridad incluirá el repertorio de este duelo de pianos.Durante la velada, los presentes podrán disfrutar de bebidas y alimentos al interior del recinto en una noche que promete ser, literalmente, la más romántica del año.Speaking Rock122 S. Old Pueblo Dr. El Paso, TX 7990714 de febrero, 2008.8: 00 a 11:00 de la noche.Admisión: 18 años en adelante.Entrada libre.