Para una cita perfecta

Uno de los restaurantes con más años de tradición y exquisitez absoluta en la frontera, y que no pueden faltar en tus lugares prospecto este 14 de febrero, es el Café Central en El Paso.Ubicado en el corazón de la zona centro paseña, este restaurante fue parte de la lista de “Los 100 restaurantes más románticos para cenar de los Estado Unidos’, publicada por OpenTable en el 2017, y acreedor a cuatro premios DiNoRa desde el 2014 al 2017.El Café Central abrió sus puertas por primera vez en 1918 en Ciudad Juárez, con un amplia clientela de jugadores y hombres importantes, y que rápidamente creció como la mejor experiencia culinaria de la región en un elegante entorno nocturno.Después de que la ‘Prohibición’ terminó, Café Central migró más cerca de la frontera y se estableció en el centro de El Paso, convirtiéndose en una experiencia gastronómica única y elegante.En 1991, sus propietarios buscaron elevar el potencial del restaurante, y se percataron de la necesidad de un bistró elegante en el centro de la ciudad.Hoy en día Café Central combina un gusto innovador con las tradiciones de hace 99 años, ofreciendo una excelente experiencia culinaria, una cocina deliciosa y un servicio al cliente superior, convirtiéndonos en un destino preferido por los fronterizos y turistas por igual.Mesa para dosChampaña, música en vivo y un menú de tres tiempos en Café Central, harán de tu festejo de enamorados una velada memorableEste miércoles 14 de febrero podrás disfrutar de un menú de tres tiempos por solamente $75 dólares por persona y una copa de champaña. Habrá música en vivo.Para reservar una mesa puedes llamar al restaurante al número (915) 545-2233 o por medio de la página www.OpenTable.comLas cancelaciones antes de las 24 horas previas al evento no tendrán costo, sin embargo, si la cancelación es menos de 24 horas antes del evento, se aplicará un cargo de $35 dólares por persona a su tarjeta de crédito.Menú de San ValentínPrimer TiempoOstrasTé Negro Wasabi Granito, Espuma Pinot Grigio.Portobello a las BrasasMozzarella, Truffa de Aceite, Balsamico AñejoCrema de Chile VerdePan de Elote PoblanoTorre de Baby BetabelBetabel Roja y Dorada, Almendras Marcona,Segundo TiempoBass de Mar ChilenoJengibre Beurre Blanc, Arróz Jasmine, Micro Stir FryLechónProsciutto Wrapped Espárragos, Salsa BéarnaisePollo PiccataCaper Salsa de Limón, Pasta Pappardelle, Aceite BasilGrains Roulade AñejosSalsa Verde Portuguesa, Champiñones locales salvajesSharable Love*Wagyu Ribeye, Langosta en mantequilla poached, Arroz fritoPostreChocolate Pot De CrèmeRed Velvet CheesecakeFruit Tart con Corteza de limónCafé CentralDowntown El Paso109 N. Oregon El Paso, Texas 79901(915) 545-2233HorarioDe Lunes a Jueves de 11:00 am – 11:00 pmDe Viernes a Sábado de 11:00 am – 11:00 pmHorario extendido en bar (solamente viernes y sábado de 11:00 pm a 2:00 am)Cerrado los domingos

