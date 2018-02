Descubre el sabroso mundo del color

El color no sólo estimula el sentido de la vista, también puede ayudarnos a distinguirlo que nos gusta, lo que se nos antoja y lo que nos nutre cuando se trata de elegir alimentos.Es por ello que Sábados en la Ciencia te invita a conocer ‘El sabroso mundo del color’, una charla con la especialista Sara Valdés Martínez, quien es Química Farmacéutica Biológa con Orientación Tecnología de Alimentos.El color es parte de nuestra vida, la naturaleza nos presenta miles de colores en el cielo, en las flores, en la arena, en el mar, en todos sitios.Nos gusta emplear colores para dibujar y representar lo que vemos, en cuanto a la comida, nos gusta la variedad de colores en nuestro plato, asociamos los colores de lo que consumimos a sabores e intensidad de sabores.A lo largo de la plática, se habla de la teoría del color, de la forma en que se obtienen los diferentes colores.En alimentos, el color típico de un alimento, nos ayuda a percibir si este está bien o no, pero también nos engaña, tenemos la idea errónea de que algo que tiene color presenta un sabor más intenso.Además, se irán realizando experimentos, que nos permitirán darnos cuenta que lo que vemos no es siempre la realidad y que debemos emplear todos nuestros sentidos antes de tomar decisiones y no sólo dejarnos llevar por uno de estos, como en este caso es la vista. ¿Nos acompañas a descubrir el sabroso mundo del color?Sábados en la cienciaCiclo de charlas Febrero – Junio 2018Sábado 10 de febrero1:30 p.m., en la Sala 3D del Museo Interactivo La Rodadora.ENTRADA LIBRE A LA SALA 3D

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.