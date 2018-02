Melodías para amar

La música es pretexto para que las miradas se junten, y, sin necesidad de revelar palabras, para que se manifieste un sentimiento guardado, uno que se deje llevar por el sonido del saxofón durante el paisaje sonoro de un buen Jazz.Este género musical parece ser el instrumento ideal para el amor, ya que su melodía, experta en transportar, exaltar y acaparar los sentidos, es otra opción para compartir el 14 de febrero de una manera muy íntima y agradable con esa persona especial.Por lo tanto, y si buscas vivir esta experiencia, Blue Note tiene reservado un lugar para ti que hará de este miércoles un San Valentín como ningún otro, uno que será amenizado por las interpretaciones del saxofonista Héctor De La Rosa.Con más de tres décadas de experiencia, durante las cuales se ha dedicado no sólo a tocar smooth jazz y jazz tradicional, sino también blues, oldies y rock clásico, el juarense de 64 años se encargará de llenar la velada con temas dignos de una historia de amor.Algunas de las canciones que interpretará, junto al baterista Andrés Matus y al bajista Ulises, serán ‘Autumn leaves’ de Eric Clapton, ‘Take five’ de Dave Brubeck, ‘All the things you are’, ‘Days of wine and roses’, ‘Night birds’ y, por supuesto, ‘My funny valentine’.Todas estas piezas han viajado a través del tiempo y los años con el músico, quien ha tenido la oportunidad de tocar en Las Vegas, Nueva York, Chicago y Los Ángeles en Estados Unidos; y en La Ciudad de México y Cancún en México.Así que es más que seguro que estarás en buenas manos si decides acudir a Blue Note para celebrar el día del amor y la amistad, y de pasada, si eliges darte una oportunidad para acercarte más al género musical que muy fácilmente crea una atmosfera ideal para la convivencia.Jazz en vivoBlue Note (calle 20 de Noviembre y Juan Escutia)Miércoles 14 de febrero7:00 p.m.Costo: 50 pesos

