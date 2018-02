Romance retro

Para romper la rutina y celebrar el Día del Amor y la Amistad con nostalgia, pero con mucho ritmo, haz planes para que asistas al concierto Valentine’s Super Love Jam.El concierto será un desfile de varios artistas emblemáticos en el género hip hop, rap retro, o de la vieja escuela, que tenía un estilo bailable y muy fiestero, muy popular en los barrios, por lo que muchas de sus canciones consiguieron traspasar la barrera y llegaron a las pistas de baile, mezcladas con elementos funk y sintetizadores.La marquesina está de lujo y cuenta con la participación de Rose Royce, el grupo superestrella de funk de los años 80, que logró éxitos como Car wash, Wishing on a Star, Love Don't Live Here Anymore, entre otros.El dueto romántico Peaches and Herb, que en 1978 arrancó suspiros con el tema Reunited y I Pledge My Love, también están en la lista del elenco, así como GQ –con sus mejores éxitos de la música R&B.Entre las agrupaciones del cartel, están Color Me Badd, Lighter Shade of Brown, Malo, Jojo/, The Chi-Lites, The Moments and Eddi Holmanare y el cuerteto femenino de Mary Jane Girls, creado por el músico y canante Rick James en la década de los 80.Un evento para recordar los mejores momentos del funk, soul y el R&B de los años 80 y 90.7:30 p.m.Don Haskins Center de UTEP500 W University Avenue, El Paso, TXLos precios de los boletos rondan desde los $28 dólares hasta los $50 dólares por persona.