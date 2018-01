Doble fiesta este domingo

Este domingo, los Patriotas de Nueva Inglaterra se encontrarán frente a frente con las Águilas de Philadelphia en la edición número 52 del Super Tazón.Para los ‘Pats’, como los llaman de cariño sus fans, esta será la décima ocasión en llegar a una final, lo que los convierte en el equipo con mayor número de apariciones en un Super Bowl.Los fanáticos de ambos equipos y de la fiesta del futbol americano en general, esperan con ansia esta fiesta, pero, y ¿los que no saben ni pío de este deporte?.Para ellos, la verdadera fiesta se encuentra en el medio tiempo del partido, y este año, toca a Justin Timberlake ser el protagonista de estos 13 minutos.Sus antecesores Lady Gaga, Coldplay, y Katy Perry, han dejado huella en la historia de este espectáculo, y el ex integrante de N’Sync no planea quedarse atrás.Entre la especulación y la polémicaA diferencia de las estrellas que fueron parte de los espectáculos anteriores, Justin ha sido un poco más reservado para adelantar detalles dejando paso a la especulación y también a la polémica, al considerar que debería reservar unos minutos para reivindicar a su colega Janet Jackson.Para los que aún eran muy pequeños para recordarlo, en 2004, Janet Jackson era la protagonista del espectáculo de medio tiempo. Timberlake era uno de sus invitados, y mientras juntos interpretaban el tema ‘Rock your Body’, justo cuando la letra del tema dice: "Bet I'll have you naked by the end of this song" ("apuesto a que estarás desnuda antes de que acabe la canción"), se suponía que el cantante debía tirar del corsé de Janet y dejarla en sujetador, pero lo hizo con tanta fuerza que arrancó la copa del sujetador, dejando a la vista de millones de espectadores, el seno desnudo de la cantante de ‘Rhytm Nation’.El incidente no logró afectar a Timberlake, quien ha desarrollado una respetable y exitosa trayectoria desde entonces. En cambio Janet se vio arrollada por una ola conservadora que la hizo ver como la culpable del incidente, y desde entonces ha visto su carrera hundirse.Es por esa razón que más de una persona considera que este es el momento de Timberlake para reivindicar a la menor de los Jackson y ‘resarcirle’ el daño causado a su carrera.No es su primera vezHace unos días, a través de sus redes sociales y de algunos medios especializados, el intérprete de ‘Suit & Tie’ dejó dar un primer vistazo al detrás de cámaras del Pepsi Super Bowl Halftime Show.Podría decirse que Justin es un artista experimentado en los shows de medio tiempo de Super Tazón. Apareció con 'N Sync en 2001, y como invitado de Janet Jackson en 2004."Tendré la oportunidad de que el escenario sea sólo para mí", dijo en ese video. "Para mí es como la primera vez".El video muestra el trabajo detrás del show, como sus entrenamientos y reuniones con el equipo para discusiones creativas. Lo que sí ha dejado claro es que ofrecerá 13 minutos de diversión pura a los que han disfrutado de sus canciones a lo largo de su carrera."Es el lugar donde no hay nada de malo con darle a la gente lo que quiere. Mi mayor reto será qué huella voy a dejar en ese show el 4 de febrero. Será rápido".El Super Bowl LII se transmitirá el 4 de febrero desde el estadio U.S. Bank en Minneapolis.Dónde verlo:La CabañaSucursalesPanamericana, teléfono: 633 06 60Las Misiones, teléfono: 648 41 90www.restaurant-lacabana.comLa ChoperíaCon 17 pantallas HDAvenida Lincoln 971, zona Pronaf, teléfono 611 01 42www.lachoperiajuarez.comLa IngrataRestaurant-barAvenida Valle del Sol 1950 locales 12 y 13, Plaza del ÁngelReservaciones al teléfono 233 06 89Applebee’sSucursales*Triunfo: Paseo Triunfo de la República 3333, teléfono: 616 74 69*Tecnológico: Avenida Tecnológico 1585, teléfono: 617 80 21*Misiones: Interior centro comercial Las Misiones, teléfono: 648 23 89*Campos Elíseos: Avenida Campos Elíseos 9345, teléfono: 625 35 25