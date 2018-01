La voz del romance

Después de dos años de negociaciones, el promotor paseño Francisco Cabral, logró que Paul Anka, hiciera un espacio en su ajustada agenda para venir a cantar a los paseños.El Paso se prepara para recibir al máximo representante del romanticismo, Paul Anka, quien a sus 74 años, es uno de los artistas con más presencia en los escenarios del mundo. Se presenta en la ciudad fronteriza este lunes 12 de febrero en el Teatro Abraham Chávez.El canadiense es un cantante y compositor reconocido por ser el principal interprete de ‘My Way’ (A Mi Manera), de Frank Sinatra.“Es un espectáculo único en la frontera, es la primera vez que Paul Anka visita El Paso y tal vez sea la única. Es un personaje de la música muy cotizado y es un show que nadie se debe de perder”, dijo en entrevista exclusiva Francisco Cabral, promotor del concierto de Paul Anka en El Paso.Cabral expresó que sin duda el artista es uno de los grandes ídolos que aun quedan en la música romántica. Su primer éxito, ‘Diana’, trata de un chico adolescente que sentía amor por una muchacha adolescente mayor que él, en este caso resultaba ser la niñera.Con esta canción, Anka trepó al número uno de las listas de éxitos tanto en Canadá como en la lista de Billboard de los Estados Unidos, llegando a ser número uno en 1957. ‘Diana’ es uno de los discos de 45 R.P.M. más vendidos de toda la historia.La canción fue grabada cerca de tres veces en sesenta países entre 1957 y 1963, siendo la versión de Paul Anka, la que vendió más de nueve millones de copias en el mundo.“Sus canciones traducidas al español, empezaban a ser conocidas en México y en América Latina, gracias a las interpretaciones realizadas por los cantantes de la época del rock and roll: César Costa, Enrique Guzmán, Angélica María, Alberto Vázquez y Los Cinco Latinos”, detalló Cabral.Top 10 canciones para enamorarse, Paul Anka.Puppy LoveDianaMy WayLonely BoyPut Your Head On My ShoulderYou Are My DestinyI Don’t Like To Sleep AloneHaving My BabyIt’s Time To CryDance On Little GirlPaul AnkaTeatro Abraham Chávez1 Civic Center Plaza, El Paso, Tx 79901Lunes 12 de febrero del 2018Hora: 7:00 pmEl precio de los boletos ronda desde los $49 dólares hasta los $169 dólares.Boletos disponibles en www.ticketmaster.com