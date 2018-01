Se ganan el paladar

Tal vez el tema de los burritos sea trillado en Ciudad Juárez, sin embargo, no hay que dejarse llevar por las apariencias, pues detrás del nombre de un negocio encontré un platillo que hace especial a los Burritos y Gorditas Gaby.Sin duda alguna, los dos alimentos que se mencionan en el título del establecimiento se distinguen por ser una tradición en la frontera, pero, las famosas quesadillas montadas del lugar son las que se roban la atención de los clientes.Dicho de otra forma, este platillo se ha ganado el corazón y el paladar de todas las personas que a diario transitan por la avenida Valentín Fuentes, tanto padres de familia, estudiantes y oficinistas, como maestros, vendedores y personas que optan por llegar a probar la comida.Algunas personas acuden por su ‘montada’ debido al sazón del marinado de la carne de res, el cual es una preparación especial del lugar; y otras llegan al negocio por la combinación de la tortilla de harina con queso asadero, aguacate, cebolla y salsa de suero del mismo queso.Además, y sin importar su ingrediente preferido de la quesadilla, los clientes dejan el negocio muy satisfechos y contentos, y no lo digo yo, sino los comentarios que recibí cuando probé el famoso platillo.Durante mi visita al local, Gabriela Gámez, la dueña y socia de Elsa Álvarez, con quien abrió el negocio, platicó conmigo y me comentó que fue hace siete años cuando decidió poner el puesto, entonces, uno de los clientes escuchó y dijo: “Son las mejores de la ciudad”.Este comentario me hizo pensar que él conocía el lugar desde hace años, pero para mi sorpresa era la primera vez que iba. Tras esta mención una clienta decidió compartir su experiencia y dijo que conoce el negocio desde que se inauguró y que se lo ha recomendado a sus compañeras de trabajo, quienes siempre regresan encantadas.Todos los comentarios que escuché no se limitaron a elogiar las quesadillas, también los burritos, las gorditas y las quesadillas de guisos que se preparan con los 15 guisados que ofrece Burritos y Gorditas Gaby, entre ellos: deshebrada a la mexicana, chicharrón prensado y discada, los más pedidos.A este apetecible menú y al amable servicio que caracteriza al lugar, se le suma un horario accesible y la posibilidad de llamar por teléfono para hacer el pedido y sólo pasar a recogerlo.Burritos y Gorditas GabyAvenida Valentín Fuentes (enfrente de la parroquia El Señor de la Misericordia)De lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.Domingos de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.Facebook: @BurritosYGorditasGabyTeléfono: (656) 137 2772

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.