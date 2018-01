Flans, enamoradas de sus fans

Tras más de 30 años de trayectoria, Ilse, Ivonne y Mimí llegan a los escenarios del Plaza Theatre con su gira del 2018 ‘Así Somos’.Además de los clásicos que resurgen en esta temporada, el pop de los 80’s no se podía quedar atrás. El recordar es vivir y con ello, el éxito ’20 Millas’ de las Flans es uno de los más esperados en esta gira.Con una producción completa, un show renovado y con la nostalgia de ‘Bazar’ y ‘No Controles’, no te puedes perder el vivir de nuevo las canciones con las que te enamoraste, creciste e hiciste las mejores amistades.El trío es considerado un ícono dentro de la música en español al ser el primer grupo pop de Latinoamérica y al gran éxito de sus canciones y coreografías, además, marcaron las principales tendencias en moda durante su primera década de actividad.Pioneras de videos musicales, precisamente con el video de ‘No Controles’, -que entró al mercando anglosajón por medio de MTV-, se colocó en los primeros lugares de popularidad en la lista Billboard, siendo Flans uno de los primeros grupos musicales de habla hispana en entrar al mercado norteamericano.Flans empieza nuevamente a reafirmar su éxito y confirma su prestigio como el grupo pop de mayor impacto y ventas de discos, dentro de la música en español de los 80’s, mismo que marcó una pauta para el surgimiento de nuevos grupos femeninos, no sólo en México sino en América Latina.PlaylistF L A N S1. Bazar / Flans- 19852. Las Mil y Una Noches / Luz y Sombra -19873. Tímido / 20 Millas -19864. Ay Amor / Flans -19855. No Controles / Flans -19856. Me He Enamorado de Un Fan / Luz y Sombra -19877. En El Boulevard / 19948. Alma Gemela / Alma Gemela – 19889. Esta Noche No / 20 Millas – 198610. Corre, Corre / Luz y Sombra – 1987Flans ‘Así Somos Tour’ 2018Sábado 3 de febrero del 2018The Plaza Theatre Performing Arts CenterEl Paso, TX 79901Hora: 7:00 pmPrecios rondan los $48 dólares hasta los $110.Boletos a la venta en www.ticketmaster.comIlse María Olivo Schweinfurth-Fecha de nacimiento: 27 de noviembre de 1965 (edad 52), Caracas, Venezuela-Estudió “Comunicación” en la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México.-Estuvo casada con el empresario Guillaume Martin, con quien tuvo 2 hijos, Yann y Luc- Era identificada como la güerita del grupo, sobresalía por su simpatía y facilidad para los bailes, era la más popular de las tres.-Canciones más famosas en su vozLas mil y una nochesAy AmorBazarIrma Angélica Hernández Ochoa-Conocida artísticamente como Mimí-Es una cantante, compositora, actriz, y presentadora de televisión mexicana.-Fecha de nacimiento: 29 de diciembre de 1962 (edad 55), Monterrey-hija de los cantantes Lucha moreno y José Juan- Canciones más famosas en su vozFinge que noGiovanni amoreHoy por ti mañana por miIvonne Guevara-Fernando Toussaint se casó en 1990 con la ex cantante de Flans, Ivonne Guevara, aunque se divorciaron 14 años después- Al salir de Flans decidió viajar a España para estudiar diseño gráfico, regresó a México para dedicarse a la pintura- Actualmente Ivonne Guevara esta felizmente casada actualmente con el cineasta Hugo Carrillo Brumbaugh y desde siempre ha mencionado que ella no ha nacido para tener hijos.Fecha de nacimiento: 31 de octubre de 1961 (edad 56), Ciudad de México- Canciones más famosas en su vozEn el BoulevardNo controlesDesde la Trinchera