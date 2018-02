Desbordan romance y belleza

Antes de que deportistas de todo el mundo invadan Rusia durante la Copa Mundial de Futbol 2018, el país de Europa Oriental irrumpirá en cerca de mil salas de cine y teatros de 50 países, pero no con futbolistas, sino con bailarines.Entre la larga lista de recintos que proyectarán las puestas en escena desde Moscú, Rusia, y que recibirán a la mismísima compañía Bolshoi Ballet, se encuentra una sala de cine en la frontera y el Centro Cultural Paso del Norte, por lo que este año a Ciudad Juárez y El Paso le aguardan unos meses llenos de cultura rusa.A partir del domingo 4 de febrero, con la transmisión de ‘The Lady of the Camellias’ en Cinemark de Cielo Vista Mall en El Paso, y hasta el domingo 10 de junio, -cuatro días antes de que comience la Copa Mundial- se presentarán una serie de cuatro obras interpretadas por la compañía que es considerada como una de las más antiguas en el mundo.Y a pesar de que no todas las obras se podrán ver en ambas partes de la línea fronteriza, Juárez se engalanará el martes 6 marzo con la visita del ballet ruso interpretando el ‘Lago de los Cisnes’.El clásico cuento de hadas con música de Piotr Ilich Chaikovski tendrá lugar en el Teatro Víctor Hugo Rascón Banda, recinto que ya ha recibido al Bolshoi Ballet, fundado en 1776, con obras como ‘El Cascanueces’.Desde Moscú‘El Lago de los Cisnes’Centro Cultural Paso del NorteMartes 6 de marzo8:00 p.m.Boletos a la venta en www.donboleton.com, en las oficinas de Don Boletón (ubicadas en la avenida Manuel Gómez Morín, local 3), en todas las tiendas Sounds y en el call center (656) 613 0100Costo: Desde 385 y hasta 770 pesosBallet Bolshoi en la pantalla grandeEl PasoCinemark Cielo Vista Mall 14 and XD (8401 Gateway West)Del domingo 21 de enero al domingo 10 de junioHorarios y disponibilidad sujetos a cambios. Para más información consulte cartelera.¬Funciones‘The Lady of the Camellias’El Paso: Domingo 4 de febrero a las 12:55 p.m.La novela de Alexandre Dumas Fils cobra vida y trae la obra del coreógrafo John Neumeier, acompañada por la partitura romántica del piano de Chopin. La obra esta llena de belleza y profunda tragedia en nuevas alturas emocionales, pues cuenta la historia de Marguerite, quien aún enferma busca el amor.‘Giselle’El Paso: Domingo 8 de abril a las 12:55 p.m.Cuando Giselle descubre que su amado Albrecht está comprometido con otra mujer, se le rompe el corazón y muere en sus brazos. Mientras Albrecht llora por su muerte, ella regresa de entre los muertos con Willi, un espíritu vengativo que hace que los hombres infieles bailen hasta la muerte.‘The Flames of Paris’El Paso: Domingo 4 de marzo a las 10:55 a.m.En el año 1789, Jeanne y su hermano Jerome parten de Marsella a París para apoyar la Revolución de la capital. En su camino hacia la libertad, también encuentran amor, representando la virtuosa y poderosa fuerza del ballet ‘revolucionario’ a través de exuberantes pasos de baile.‘Coppélia’El Paso: Domingo 10 de junio a las 10:55 a.m.Swanhilda se da cuenta de que su prometido, Franz, está obsesionado con la bella Coppélia, quien está a punto de provocar la ruptura de la pareja al apartentar ser alguien que no es. Ante esta situación Swanhilda decide darle una lección a Franz, haciendo de esa muestra una hilarante comedia con una heroína de mucho carácter.