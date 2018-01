Fellini: fantasía y realidad

En la elección de ver una película entre otras posibles actividades de ocio hay mucho más que simple entretenimiento.Cada función es una apertura hacia otros mundos; de fantasía, porque al concretarse a través de la lente adquieren la categoría de ficción, pero también de verdad, por los instantes de realidad que los inspiran.El cine de Federico Fellini, enmarcado en el neorrealismo italiano, hace muestra de esta convergencia entre fantasía y realidad al formar parte de un movimiento estético que buscó mostrar las condiciones de vida de la sociedad en tiempos de postguerra.Este cine, que rehuía a la propaganda, empleó la fantasía y la música para expresar emociones, pero no para decorar o atenuar las circunstancias de su tiempo.Por esta razón, lo caracterizan recursos como la improvisación, los repartos conformados por actores no profesionales, los escenarios naturales escasamente iluminados y el énfasis en temas de la cotidianidad.La semana del 6 al 11 de febrero, el ciclo en el Cinito estará dedicado a Federico Fellini, uno de los más celebrados directores del neorrealismo italiano.Sobre el cineasta:Federico Fellini (Rímini, Italia 1920- Roma, 1993)La evocación de la infancia, la ironía, la crítica a la iglesia y a la sociedad italiana de su tiempo son algunos de los temas que figuran en la filmografía de este autor.Durante su juventud; como estudiante en la escuela del asilo de San Vicenzo, su vocación en las artes visuales se desarrolló primero a través del dibujo y la caricatura. Ello derivó en una carrera como ilustrador que comenzó a los 17 años con la publicación de algunos de sus trabajos en los semanarios La Domenica del Corriente y 420, así como en la revista Marco Aurelio, de factura romana.Su iniciación en el cine se produjo en 1940, cuando se empleó como guionista de la película ¡El pirata soy yo! Cuatro años más tarde, su encuentro con Roberto Rosellini ─uno de los principales exponentes del cine neorrealista─ lo condujo a incursionar como director compartiendo créditos con Alberto Lattuada en los filmes Luces de varieté y El jeque blanco. En los años sucesivos, Fellini desarrollaría una prolífica labor independiente.Legado de esta trayectoria son filmes que en su momento gozaron de gran aceptación y que actualmente se cuentan entre los títulos más entrañables para los amantes del cine.6 de febreroLa strada (1954):El día que Zampanó enviuda, encuentra el mejor reemplazo para su mujer en su cuñada, Gelsomina, hermana de la difunta. La joven es entonces vendida al protagonista de esta historia sin oposición por parte de su familia. En adelante, la vida de la pareja transcurre en el nomadismo y en la compañía de otros artistas ambulantes. Pese al carácter irascible de Zampanó y las propuestas de otros hombres, Gelsomina decide mantenerse fiel.Duración: 103 minutosGénero: drama/ neorrealismo.7 de febreroLos inútiles (1953):Cuenta la historia de cinco jóvenes desempleados, que, sin sentir vergüenza por su ociosidad, causan disturbios en una comunidad que, de no ser por ellos, sería productiva y pacífica.Duración: 101 minutos.Género: drama/ neorrealismo.8 de febreroGiulietta de los espíritus (1965):Consumida por la duda respecto a la fidelidad de su marido, Giullietta recurre al espiritismo para serenar su mente, sin imaginar que el resultado de esta incursión será contrario a sus expectativas.Duración: 148 minutos.Género: drama psicológico.9 de febreroLas noches de Cabiria (1957):Mientras ejerce la prostitución en uno de los barrios pobres de Roma, Cabiria conserva la esperanza en la llegada de un amor que la libere de su entorno. A causa de su ingenuidad, varios hombres sacan partido de ella. Sin embargo, ninguno de estos abusos consigue poner fin a sus ilusiones.Duración: 110 minutos.Género: drama/ neorrealismo.10 de febreroAmarcord (1973):La cinta ambientada en los años 30, retrata la cotidianidad de un pueblo en Italia de norte durante el régimen fascista.Duración: 127 minutos.Género: comedia/ drama.11 de febreroY la nave va (1983):La historia está contextualizada en la Primera Guerra Mundial (1914-1918). El barco que transporta los restos de Tetua, una famosa cantante de ópera, lleva también a todos sus amigos, quienes le dan la despedida en ese viaje.Cantantes, actores y personalidades extravagantes, cercanas al mundo del espectáculo, ven su tertulia interrumpida por la aparición de unos refugiados serbios que han escapado de la guerra y a quienes hay que salvar.Duración: 132 minutos.Género: drama.Ciclo directoresFederico FelliniDel 6 al 11 de febrero, 2018Centro cultural de las fronterasAnillo envolvente José Reyes Estrada, 445, Zona Pronaf.7:00 de la tardeEntrada libre.Más información: 6 39 88 72FB: Cinito cine de investigación

