Desde la década de los 90s, cuando se popularizaron las tardeadas en su pista de patinar, Fiesta Park sigue hoy más vigente que nunca con la fiebre de los patines y te invita a activarte al ritmo de la mejor música.En familia o en pareja, pierde el miedo, desempolva tus patines y acompaña a tus hijos a divertirse al tiempo que te mantienes en movimiento, sin el pretexto del clima.Fiesta Park y su pista te esperan de martes a viernes en horario de 2:30 de la tarde a 9:00 de la noche, y sábados y domingos de 12:30 del día a 10:00 de la noche.Si no tienes patines, ahí puedes alquilarlos por 15 pesos los de ruedas en cuadro, o 20 pesos los de ruedas en línea.La admisión a la pista es de 30 pesos, y puedes patinar por el tiempo que quieras.¿Aún no te animas?, los siguientes son los beneficios de esta actividad:*Mejora la resistencia y el estado físico.*Ejercita y desarrolla tu equilibrio.*Cuida y fortalece los pulmones y el corazón.*Tonifica y le da firmeza a las piernas.*Moldea y fortalece la cintura, el abdomen y los glúteos.*Activa la circulación sanguínea, mejora la salud y brinda mucha energía.*Brinda mucha energía y es muy divertido.*Si patinas por 30 minutos a una intensidad moderada y constante, quemas hasta 300 calorías.Promociones de febrero en Fiesta Park:-Pulsera 80 pesos:Incluye acceso a la pista, renta de patines, nini golf, toro mecánico y paseos en Tornado y bola loca.-Combo Love:Incluye dos pulseras universales, dos rentas de patines, dos paseos en Go Kart, dos refrescos, y pizza en forma de corazón por 399 pesos.-21 de febrero tu entrada a la pista de patinar al 2 por 1.Mayor información:Fiesta ParkAvenida de la Raza 6720Teléfono: 617 68 14FB/Fiesta Park

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.