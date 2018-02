Noches de sax y café

Febrero apenas comienza y el ambiente ya invita a las citas románticas, aunque en el Suroeste Café, la temporada no reconoce meses ni estaciones, pues desde hace un año y medio, la trova y el jazz hacen de cada viernes y sábado una ocasión para compartir.Mañana, el concierto correrá a cargo del saxofonista juarense Pablo “Ramen”, quien amenizará el lugar a partir de las 9:30 de la noche con un repertorio compuesto por piezas lentas como “Piensa en mí”, de Jotdog, un breve homenaje a Daft Punk y una versión simplificada de “Careless whisper”, de George Michael.Durante un evento abierto al público de todas las edades, El Suroeste ofrecerá su habitual servicio de restaurante y cafetería para quienes deseen disfrutar de la música en compañía de una cena para dos, o ¿por qué no?, de unas cervezas entre amigos.La recomendación de la casa, a propósito de las fechas, es una taza de buen chocolate amargo o dulce para iniciar la velada.Pablo “Ramen”.Es estudiante de Sistemas computacionales en la UACJ. Titular de la banda de soul y funk Stone Ocean y músico autodidacta.Toma notaEl SuroesteLa región del mejor caféHenry Dunant 615 C. P. 324173 de febrero9:30 de la noche.No coverEvento para todo públicoFB: El suroeste café.

