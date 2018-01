¡Aguas con las leyendas!

Existen muchísimos mitos alrededor de la nutrición y los productos o alimentos que son saludables y pertinentes para el manejo y control de peso, desde las barritas, todo lo ¨libre de azúcar¨ o ¨sin azúcar agregado¨, la idea de que al ser natural se puede consumir en cantidades libres, en fin, entre la mercadotecnia y la desinformación en ocasiones resulta complicado descubrir cuáles decisiones te ayudarán o afectarán en cuanto a conseguir tus metas se refiere. Hoy vamos a hablar de los 5 principales malentendidos con la información y la mercadotecnia1.- Las frutas son naturalesLa cantidad no importa: este es un error común, la idea de que las frutas son ligeras y no pasa nada si comes muchas es un mito, contienen azúcares naturalmente y su consumo se debe limitar a un par por día ( en el promedio de los pacientes aunque cada caso es distinto). Además es muy importante que consideres que agregarle ingredientes como granola, miel, yogur, etc, solo incrementa el consumo calórico, esto solo se debe hacer bajo la guía de un nutriólogo que de balance a tu programa de alimentación.2. Las leyendas engañosas ¨bajo en …¨ , ¨reducido en …¨Se puede referir a grasa, sodio, azucares, calorías , etc lo que intentan decirnos es que dependiendo del nutriente ¨bajo en¨ significa que contiene una cantidad específica muy baja de gramos por porción de dicho ingrediente. Mientras que ¨reducido en¨ se refiere a que contiene el 25% que el producto original, por ejemplo: si es una crema reducida en grasa, tiene un cuarto menos que el original de esa marca, pero no significa que tiene poca.3. ¨Sin azucares añadidos¨:Muy frecuentemente esto se confunde con ¨sin azucar¨, no es lo mismo, la palabra añadidos hace toda la diferencia, se refiere a que no le pusieron MAS azúcar de la que ya traía, pero si la contiene, por ejemplo algunos cereales, yogures, productos con frutas, la contienen de manera natural, y recuerda que no por ser naturales es poco o bueno consumirlo de manera libre.4. Productos sin gluten:Es una proteína que contienen algunos cereales como el trigo, centeno y cebada, solo hace daño a pacientes con una alergia diagnosticada y al resto de la población no le hace ni subir ni bajar de peso, solo es un alimento más.5. Productos organicos, no modificados genéticamente y veganos: Los productos orgánicos o veganos no son light y no son bajos o reducidos en nada, SI forman parte de una alimentación buena y saludable pero NO son productos para controlar y manejar tu peso. El ser orgánico se refiere al proceso de cuidado desde su germinación hasta su cosecha, sin pesticidas ni productos dañinos para el medio ambiente. El no ser GMO o genéticamente modificado, nos habla de que su estructura genómica no se vio alterada con el fin de obtener alguna característica física o de sabor distinta al original. Los productos veganos tienen un compromiso total y absoluto con toda la naturaleza y medio ambiente, no se dañan plantas, animales o la atmosfera en su proceso de obtención o elaboración, además no contienen ningún ingrediente de origen animal.Si tienes dudas acerca de lo correcto o no de consumir algún producto acércate a un profesional y consúltalo, recuerda que el manejo y control de tu peso depende de la personalización de tu alimentación y no solo de consumir muchos productos aparentemente saludables.