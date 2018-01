Dale una manita a tu casa

En preparación para la próxima temporada primaveral, el evento de El Paso Spring Home Show & Pet Expo, estará llegando a la frontera para ofrecer cientos de exhibiciones para la decoración y construcción del hogar, principalmente para las familias que acaban de adquirir casa nueva.Ya como es tradición, cada año el evento brinda oportunidades de ideas para proyectos en casa, así como los productos más innovadores para el jardín y el entorno más importante del ser humano, el hogar.Como invitados, los gemelos Dionne, quienes se han convertido en los rescatadores de casas por todo el país. Los diseños y la experiencia de estos dos especialistas se ha viralizado en redes sociales por su creatividad.Desde el diseño y organización, hasta las renovaciones de la casa, los Dionne no dejan ningún detalle intacto.En el evento, podrás comprar artículos innovadores, encontrar ideas y servicios para actualizar el interior y el exterior de tu hogar, y lo mejor es que será con grandes ahorros.Splash DogsEl Paso Spring Home Show & Pet Expo, también contará con la participación de una compañía de perros reconocida a nivel nacional, Splash Dogs, misma que organiza y promueve eventos de salto canino en los Estados Unidos.Esta organización se presentará con divertidos amigos peludos que realizan acrobacias y saltos en agua.Además de eso, podrás recorrer y disfrutar de una gran variedad de boots educativos, pasear por exhibiciones, así como inscribirse para ganar grandes premios.El Paso Spring Home Show & Pet ExpoCentro de Convenciones de El PasoOne Civi Center Plaza, El Paso, 79901Del 26 al 28 de enero del 2018Viernes 26 y Sábado 27: de 10:00 am a 7:00 pm.Domingo 28: de 11:00 am a 4:00 pmPrecio por boleto:Adultos $7.75 dólaresMenores de 16 años, gratis.Más información en www.homeshowelpaso.com

