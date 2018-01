Buñuel en el Cinito

La ensoñación turbia y las pasiones destructivas que caracterizan la cinematografía de Luis Buñuel marcaron un antes y un después en la manera de entender el drama en la pantalla grande, cobrando este una dimensión psicológica, antes que social en sus trabajos.A manera de tributo al genio español, la cartelera del Cinito Cine de investigación le dedicará su ciclo de proyecciones durante la semana del 30 de enero al 4 de febrero.Si te interesa su obra o deseas conocerla, no querrás desaprovechar esta oportunidad: la cita es a las siete de la tarde en el Centro Cultural de las Fronteras y la entrada no tendrá costo.Sobre el director: Luis Buñuel, España (1900-1983):Exiliado en Estados Unidos durante el régimen franquista en su país natal, trabajó como colaborador de un comité de propaganda anti-nazi en el Museo de Arte Moderno (MOMA), pero pronto debió abandonar su empleo debido a una controversia causada por Salvador Dalí, un viejo amigo suyo.A partir de entonces, la recuperación de su carrera como cineasta se produjo con lentitud y tropiezos, pero con gran firmeza. En 1946, dirigió la cinta El gran casino, cuyo fracaso en taquilla significó para Buñuel un periodo de tres años sin dirigir otra película.Más adelante, el regreso del cineasta fue definitivo con la dirección de las cintas El gran calavera (1949) y Los olvidados (1950). Su éxito, contrastante con el de su primera película, logró posicionarlo en el panorama internacional.Pese a que comúnmente se presta más atención al estudio de su etapa francesa, gran parte de la filmografía de Buñuel se produjo en México; estadía de la que se desprenden al menos tres de sus obras emblemáticas.Un detalle interesante y quizá en relación con esta productiva etapa en su carrera, es la decisión de Buñuel de adquirir la nacionalidad mexicana y radicar en este país, donde vivió hasta los 83 años.30 de eneroSusana (carne y demonio) (1950):Bella, encantadora y prófuga de la justicia, Susana seduce en su huida del reformatorio a todos los varones que encuentra a su paso: un hacendado, su hijo y el caporal de la hacienda figuran entre sus víctimas.Blanco y negro.Duración: 82 minutos.Género: melodrama.31 de eneroÉl (1953):Francisco Galván de Montemayor es conservador, católico y de costumbres tranquilas. Un día, durante la misa del jueves santo queda prendado de una delicada joven a quien observa enjugar sus pies en el lavatorio. Pronto Galván descubre que Gloria, la mujer que vio en la iglesia está próxima a casarse con un conocido suyo. Obsesionado, Francisco encuentra la manera de persuadirla de que abandone a su prometido por él. Pero una vez logrado este cometido, los celos, las sospechas y el deseo de venganza contra su esposa no le permiten descansar.Color.Duración: 92 minutos.Género: drama/romance.1 de febreroEnsayo de un crimen (1955):Ante el misterioso fallecimiento de varias mujeres a su alrededor, Archibaldo De la Cruz se asume culpable de esas muertes por el hecho de haberlas deseado y atormentado, decide entregarse a la justicia.Blanco y negroDuración: 89 minutos.Género: drama psicológico.2 de febreroViridiana (1961):La cinta narra la historia de una joven novicia que, a punto de tomar los hábitos, viaja a la casa de su tío en agradecimiento por el pago de sus estudios. Cuando ella se despide, el hombre intenta retenerla y al ver que no va a conseguirlo, se suicida.Viridiana abandona el noviciado para administrar la casa del difunto, y es ahí donde conoce a Jorge, hijo natural de su benefactor y causante de un giro dramático en su destino.Blanco y negro.Duración: 90 minutos.Género: drama psicológico.3 de febreroBella de día (1966):Sévérine es joven y atractiva; está casada con un cirujano con quien vive cómodamente y sin problemas. Sin embargo, los encuentra el día que descubre la existencia de una casa de citas matinal y por curiosidad decide incursionar en la prostitución mientras su marido trabaja. Ahí conoce al hombre del que habrá de enamorarse y por quien pondrá en jaque su estabilidad matrimonial.ColorDuración: 100 minutos.Género: drama psicológico.4 de febreroEse oscuro objeto del deseo (1977):En el trayecto de un viaje en tren, Mathieu les cuenta a sus compañeros de vagón su historia de amor, desencanto y obsesión por Conchita, una bailarina a quien conoció en Madrid y de cuya presencia no consigue liberarse.ColorDuración: 103 minutos.Género: dramaCinito cine de investigaciónCiclo directoresLuis BuñuelDel 30 de enero al 4 de febrero, 2018Centro cultural de las fronterasAnillo Envolvente Jose Reyes Estrada, 445, Zona Pronaf.7:00 de la tardeEntrada libre.Más información: 6 39 88 72FB: Cinito cine de investigaciónFuentes de consulta:http://cinemexicano.mty.itesm.mx/directores/bunuel.htmlhttps://www.filmaffinity.com/mx/film832071.html

