Su talento no tiene fronteras

Con motivo de la celebración de su doceavo aniversario, la Licenciatura en Música de la UACJ ofrecerá hoy un concierto sin precedentes en el que participarán algunos de los más destacados intérpretes de ambos lados de la frontera.Esa noche, la pasión hecha técnica y la técnica llevada al lenguaje musical, llenará el escenario con la intervención de figuras como el violinista Stephen Nordstrom, el violonchelista Michael Way y el compositor Dominic Dousa; todos profesores del departamento de música de la Universidad de Texas en El Paso.Asimismo, se contará con la participación de Guillermo Quezada y Nayeli Dousa, intérpretes de viola y piano, respectivamente; ambos profesores del programa de Licenciatura en Música de nuestra magna casa de estudios.Como invitados especiales, la violinista Leslee Way y el contrabajista Ivan Le- Ganss harán muestra de virtuosismo en una velada que se anuncia inolvidable.Ha sido segundo violín principal de la orquesta de El Paso y tocado en la Sinfónica de Las Cruces. También ha sido miembro de la filarmónica de Lexington, la Sinfónica de Richmond y la filarmónica de Abilene, y concertino en varios festivales de música en Italia y Estados Unidos. Asimismo, ha ofrecido presentaciones en Austria, China y Canadá.High Point, Carolina del Norte)Comenzó a estudiar violonchelo a los 11 años con Robert Docker, a los 15. Asistió a la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro, donde estudió con Brooks Whitehouse y en 2007 se mudó a Wellington, Nueva Zelanda, donde continuó su formación bajo la tutela de Rolf Gjelsten del New Zealand String Quartet.Fue el ganador del Anual Concerto y Aria (2008-2009) y ha asistido a clases magistrales con Roberto y Andrés Díaz, Steven Doane, Gary Hoffman, Timothy Eddy, Carlos Prieto, Melissa Kraut y el legendario Bernard Greenhouse.(Rochester, Minnesota)Las composiciones de Dousa han sido interpretadas en recitales y festivales en Estados Unidos Canadá, México, Escocia, Perú, China, Corea, Francia, Polonia, República Checa y Finlandia. Destacan entre ellas su quinteto para piano “Evocations from the Plains”, a cargo de de Biava String Quartet y Doris Stevenson, en el Pro Musica Chamber Festival de El Paso, en 2009. Otro de sus trabajos famosos es la composición “Love, the Greatest”, cuya interpretación fue dirigida por Weston Noble en El Paso, en 2007. Su concierto para piano “Estrella del Norte” fue estrenado en abril de 2014 por la orquesta de Ciudad Juárez. Además de sus actividades como maestro y compositor, Dousa se ha mantenido activo como músico de cámara, presentándose en numerosos recitales alrededor del mundo.(Ciudad Juárez, Chihuahua)Cursó estudios de Educación Musical en la Universidad de Texas en El Paso, donde también realizó una maestría en Viola Performance. Como instrumentalista ha ocupado importantes cargos: como viola principal de la Orquesta Sinfónica de El Paso, así como en la Sinfónica de Las Cruces y la de la UACJ. Actualmente es Coordinador del Programa de Licenciatura en Música de la misma institución. Ha dirigido destacadas orquestas de la región, como la Sinfónica Juvenil de la UACJ, la Sinfónica del Colegio de Bilbao, la Camerata, además de la Orquesta y Coro Esperanza Azteca de Ciudad Juárez.(Villahermosa, Tabasco)Su formación musical comenzó a temprana edad en esta frontera, donde transcurrió su infancia. Asistió a clases de piano con el profesor Benito Quiñones y se graduó con honores de la Licenciatura en Música de la Universidad de Texas en El Paso. Ha ofrecido numerosas presentaciones en importantes teatros y recintos del país, entre los que destacan el Auditorio Nacional, el Palacio de Minería, el Teatro Insurgentes y el Polyforum Cultural Siqueiros. Recientemente obtuvo el Doctorado en Música por la Universidad de Arizona.Gran Sexteto para 2 violines, viola, violonchelo, contrabajo y piano en Do Mayor, Op.100 Fernandin Ries (1784-1838)I. Allegro con brioII. AndanteIII. Aire irlandés. AndanteIV. Adagio — AllegroAlong a Mountain Path (Por un sendero de montaña), para cuarteto de cuerdas, contrabajo y piano (2017) Estreno mundial Dominic Dousa (1973 - )Gran Sexteto para piano y cuerdas en Mi-bemol MayorMikhail Glinka (1804 - 1857)I. AllegroII. AndanteIII. Allegro con spiritoStephen Nordstrom, violín ILeslee Way, violín IIGuillermo Quezada, violaMichael Way, violoncelloIván López, contrabajoNayeli Dousa, pianoTeatro Víctor Hugo Rascón BandaCCPN26 de enero7:00 pm.Entrada libre.