Para que no te veas en la necesidad de recorrer escuelas en busca de la que mejor se adecúe a las necesidades de tus hijos, Expo Educarte reúne este 28 de enero a casi 50 expositores, la mayoría escuelas de todos los niveles.Por cuarto año, este evento se celebra en Centro de Convenciones Cibeles con el objetivo de ofrecer a la comunidad en un solo lugar lo mejor de la oferta educativa, desde nivel preescolar hasta profesional.Los expositores que encontrarás en Expo Educarte son academias, proveedores de uniformes, escuelas de Ciudad Juárez y El Paso como UTEP (University of Texas at El Paso), Cathedral High School, y Lydia Patterson Institute.La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez estará presente para brindar información sobre sus carreras profesionales y presentar sus talleres de Artes y Oficios, que ya gozan de un amplio prestigio entre la comunidad.Para los niños que acompañen a sus papás, habrá un área de talleres infantiles, así como una zona de cafetería.Durante todo el día, habrá un escenario con exhibiciones de las clases extracurriculares por parte de las escuelas expositoras con sus respectivos grupos musicales, de danza y de otras disciplinas.Si registras tus datos a la entrada, se te obsequiará un boleto para participar en rifas de los diferentes expositores, los premios consisten en descuentos en inscripciones, cursos, y Cibeles regalará a uno de los ganadores un centro de tareas completo, con escritorio, impresora y otros accesorios.La cita es este domingo 28 de enero a partir de las 10:00 de la mañana y hasta las 6:00 de la tarde.Expo Educarte 201828 de eneroCentro de Convenciones CibelesBulevar Tomás Fernández 845010:00 a.m. a 6:00 p.m.Entrada gratuita

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.